https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753953353.html

Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня

Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня - РИА Новости, 11.10.2021

Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня

Процедура опознания погибших в результате падения самолета L-410 в Татарстане пройдет в понедельник в Набережных Челнах, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:35

2021-10-11T09:35

2021-10-11T10:19

происшествия

набережные челны

казань

мензелинский район

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Процедура опознания погибших в результате падения самолета L-410 в Татарстане пройдет в понедельник в Набережных Челнах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, тела всех жертв авиакатастрофы находятся в морге больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах."На 11 октября запланировано опознание тел погибших и доставка к местам захоронения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 19 родственников погибших и пострадавших размещены в гостиницах в Казани и Набережных Челнах.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.

https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753952955.html

https://ria.ru/20211010/rassledovanie-1753909170.html

набережные челны

казань

мензелинский район

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происшествия, набережные челны, казань, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм