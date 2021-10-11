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Туризм
https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753953353.html
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня - РИА Новости, 11.10.2021
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня
Процедура опознания погибших в результате падения самолета L-410 в Татарстане пройдет в понедельник в Набережных Челнах, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:35
2021-10-11T10:19
происшествия
набережные челны
казань
мензелинский район
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Процедура опознания погибших в результате падения самолета L-410 в Татарстане пройдет в понедельник в Набережных Челнах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, тела всех жертв авиакатастрофы находятся в морге больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах."На 11 октября запланировано опознание тел погибших и доставка к местам захоронения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 19 родственников погибших и пострадавших размещены в гостиницах в Казани и Набережных Челнах.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753952955.html
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набережные челны
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происшествия, набережные челны, казань, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм
09:35 11.10.2021 (обновлено: 10:19 11.10.2021)
 
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня

Процедура опознания погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане пройдет сегодня

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЛегкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Процедура опознания погибших в результате падения самолета L-410 в Татарстане пройдет в понедельник в Набережных Челнах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, тела всех жертв авиакатастрофы находятся в морге больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.
Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
09:31Республика Татарстан
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей
"На 11 октября запланировано опознание тел погибших и доставка к местам захоронения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 19 родственников погибших и пострадавших размещены в гостиницах в Казани и Набережных Челнах.
В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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ТуризмПроисшествияНабережные ЧелныКазаньМензелинский районL-410Крушение самолета L-410 в ТатарстанеНовости - Туризм
 
 
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