https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753953353.html
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня - РИА Новости, 11.10.2021
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня
Процедура опознания погибших в результате падения самолета L-410 в Татарстане пройдет в понедельник в Набережных Челнах, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:35
2021-10-11T09:35
2021-10-11T10:19
происшествия
набережные челны
казань
мензелинский район
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753901308_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_dc4a8bc8d8cbb130c5d4cfd4be4a8fba.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Процедура опознания погибших в результате падения самолета L-410 в Татарстане пройдет в понедельник в Набережных Челнах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, тела всех жертв авиакатастрофы находятся в морге больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах."На 11 октября запланировано опознание тел погибших и доставка к местам захоронения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 19 родственников погибших и пострадавших размещены в гостиницах в Казани и Набережных Челнах.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753952955.html
https://ria.ru/20211010/rassledovanie-1753909170.html
набережные челны
казань
мензелинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753901308_0:0:1433:1075_1920x0_80_0_0_f0da6e9e21bb59ae7705bf37a69c5458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, казань, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм
09:35 11.10.2021 (обновлено: 10:19 11.10.2021)
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня
Процедура опознания погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане пройдет сегодня