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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753952955.html
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей - РИА Новости, 11.10.2021
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей
Родные погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана получат по миллиону рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:31
2021-10-11T13:08
происшествия
крушение самолета l-410 в татарстане
мензелинский район
l-410
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Родные погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана получат по миллиону рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Галимова уточнила, что деньги поступят максимально быстро.Также, по ее словам, республика готова организовать похороны и транспортировку тел к месту захоронения.Легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в воскресенье утром. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК.По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
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происшествия, крушение самолета l-410 в татарстане, мензелинский район, l-410
09:31 11.10.2021 (обновлено: 13:08 11.10.2021)
 
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей

Семьи погибших при крушении L-410 в Татарстане получат по миллиону рублей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Родные погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана получат по миллиону рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"По 400 тысяч рублей выплатят гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью", — добавила она. Тем, у кого легкие травмы, выделят по 100 тысяч рублей.

Галимова уточнила, что деньги поступят максимально быстро.
Также, по ее словам, республика готова организовать похороны и транспортировку тел к месту захоронения.
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
09:35Туризм
Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане пройдет сегодня
Легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в воскресенье утром. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.
Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК.
По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
 
Республика ТатарстанПроисшествияКрушение самолета L-410 в ТатарстанеМензелинский районL-410
 
 
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