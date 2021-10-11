https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753952955.html

Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей

Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей - РИА Новости, 11.10.2021

Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей

Родные погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана получат по миллиону рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:31

2021-10-11T09:31

2021-10-11T13:08

происшествия

крушение самолета l-410 в татарстане

мензелинский район

l-410

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Родные погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана получат по миллиону рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Галимова уточнила, что деньги поступят максимально быстро.Также, по ее словам, республика готова организовать похороны и транспортировку тел к месту захоронения.Легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в воскресенье утром. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК.По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.

https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753953353.html

мензелинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крушение самолета l-410 в татарстане, мензелинский район, l-410