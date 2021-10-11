https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753952955.html
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей - РИА Новости, 11.10.2021
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей
Родные погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана получат по миллиону рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:31
2021-10-11T09:31
2021-10-11T13:08
происшествия
крушение самолета l-410 в татарстане
мензелинский район
l-410
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Родные погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана получат по миллиону рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Галимова уточнила, что деньги поступят максимально быстро.Также, по ее словам, республика готова организовать похороны и транспортировку тел к месту захоронения.Легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в воскресенье утром. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК.По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753953353.html
мензелинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, крушение самолета l-410 в татарстане, мензелинский район, l-410
09:31 11.10.2021 (обновлено: 13:08 11.10.2021)
Семьи погибших в авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей
Семьи погибших при крушении L-410 в Татарстане получат по миллиону рублей
КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости.
Родные погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе
Татарстана получат по миллиону рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"По 400 тысяч рублей выплатят гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью", — добавила она. Тем, у кого легкие травмы, выделят по 100 тысяч рублей.
Галимова уточнила, что деньги поступят максимально быстро.
Также, по ее словам, республика готова организовать похороны и транспортировку тел к месту захоронения.
Легкомоторный самолет L-410
совершил жесткую посадку в воскресенье утром. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.
Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК.
По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.