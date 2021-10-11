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Туризм
https://ria.ru/20211011/tailand-1754071906.html
Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября
Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября - РИА Новости, 11.10.2021
Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября
Таиланд открывает границы без необходимости прохождения карантина для прибывающих по воздуху полностью вакцинированных туристов из 10 стран с наименьшей... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:44
2021-10-11T17:58
туризм
таиланд
китай
сингапур (страна)
новости - туризм
прают чан-оча
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Таиланд открывает границы без необходимости прохождения карантина для прибывающих по воздуху полностью вакцинированных туристов из 10 стран с наименьшей опасностью заражения COVID-19, заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча."Начиная с 1 ноября мы разрешаем прибывающим в страну авиарейсами путешественникам из стран с наименьшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией, полностью вакцинированным соответствующими дозами вакцин от COVID-19, въезд в Таиланд без карантина", - сказал премьер в телеобращении к нации."Им понадобится только доказать отсутствие у них коронавирусной инфекции, сделав один ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд, и еще один – по прибытии в Таиланд", - добавил он, пояснив, что прибывшие таким образом туристы смогут отправиться в любую точку Таиланда, которую хотят посетить.По словам премьер-министра, в последнее время, когда многие страны, в том числе Великобритания, Австралия, Сингапур и другие разрешили своим гражданам приезжать в Таиланд без ограничений, было бы неправильно не ответить на эту инициативу своей и освободить вакцинированных граждан этих стран от карантина."Список стран с наименьшей опасностью заражения будет на 1 ноября состоять из не менее чем из 10 государств, и в него войдут точно такие страны, как Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США", - заявил глава таиландского правительства, не назвав еще пять стран, которые власти Таиланда собираются занести в список. По словам премьера, список будет расширен 1 декабря и затем еще раз 1 января. Гражданам из стран, не попавших в список, придется проходить карантин на общих основаниях – в течение семи дней для полностью вакцинированных и 10 дней для невакцинированных туристов."Я объявляю сегодня маленький, но очень важный шаг для восстановления экономики страны. Туризм – один из важнейших секторов. Прием иностранных туристов создаст доход для миллионов людей, работающих как в этом секторе экономики, так и во многих смежных", - сказал Чан-Оча.
https://ria.ru/20211011/chili-1754028247.html
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таиланд, китай, сингапур (страна), новости - туризм, прают чан-оча, коронавирус covid-19
17:44 11.10.2021 (обновлено: 17:58 11.10.2021)
 
Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября

Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов из десяти стран с 1 ноября

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Таиланд открывает границы без необходимости прохождения карантина для прибывающих по воздуху полностью вакцинированных туристов из 10 стран с наименьшей опасностью заражения COVID-19, заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.
"Начиная с 1 ноября мы разрешаем прибывающим в страну авиарейсами путешественникам из стран с наименьшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией, полностью вакцинированным соответствующими дозами вакцин от COVID-19, въезд в Таиланд без карантина", - сказал премьер в телеобращении к нации.
"Им понадобится только доказать отсутствие у них коронавирусной инфекции, сделав один ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд, и еще один – по прибытии в Таиланд", - добавил он, пояснив, что прибывшие таким образом туристы смогут отправиться в любую точку Таиланда, которую хотят посетить.
По словам премьер-министра, в последнее время, когда многие страны, в том числе Великобритания, Австралия, Сингапур и другие разрешили своим гражданам приезжать в Таиланд без ограничений, было бы неправильно не ответить на эту инициативу своей и освободить вакцинированных граждан этих стран от карантина.
"Список стран с наименьшей опасностью заражения будет на 1 ноября состоять из не менее чем из 10 государств, и в него войдут точно такие страны, как Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США", - заявил глава таиландского правительства, не назвав еще пять стран, которые власти Таиланда собираются занести в список.
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По словам премьера, список будет расширен 1 декабря и затем еще раз 1 января. Гражданам из стран, не попавших в список, придется проходить карантин на общих основаниях – в течение семи дней для полностью вакцинированных и 10 дней для невакцинированных туристов.
"Я объявляю сегодня маленький, но очень важный шаг для восстановления экономики страны. Туризм – один из важнейших секторов. Прием иностранных туристов создаст доход для миллионов людей, работающих как в этом секторе экономики, так и во многих смежных", - сказал Чан-Оча.
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