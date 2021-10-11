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Туризм
https://ria.ru/20211011/tailand-1754002006.html
Между Иркутском и Таиландом возобновится авиасообщение
Между Иркутском и Таиландом возобновится авиасообщение - РИА Новости, 11.10.2021
Между Иркутском и Таиландом возобновится авиасообщение
Закрытое из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Иркутском и Таиландом возобновится в начале ноября, уведомляет пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:54
2021-10-11T13:54
туризм
бангкок
s7 airlines
airbus a320
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новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Закрытое из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Иркутском и Таиландом возобновится в начале ноября, уведомляет пресс-служба аэропорта.Осуществлять перевозки будет авиакомпания S7 Airlines на лайнерах Airbus A320neo.Первый полет на Пхукет запланирован на 4 ноября. Борт отправится из Иркутска в 14:25 и прибудет на остров в 20:40 по местному времени. Обратный вылет заявлен на 22:20 с прилетом в Россию в 06:20. Самолеты будут летать еженедельно по четвергам.А с 20 декабря авиакомпания запустит рейсы в Бангкок, тоже раз в неделю, но уже по понедельникам. Среднее время в пути составит 6 часов, уточняют в пресс-службе.Напомним, вакцинированные туристы освобождаются от 14-дневного карантина по прилете в Таиланд. "Спутник V" одобрен.
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пхукет (остров)
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бангкок, s7 airlines, airbus a320, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, россия, таиланд, коронавирус covid-19, куда можно лететь
13:54 11.10.2021
 
Между Иркутском и Таиландом возобновится авиасообщение

Авиарейсы для привитых от COVID-19 туристов из Иркутска в Таиланд откроются в ноябре

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Закрытое из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Иркутском и Таиландом возобновится в начале ноября, уведомляет пресс-служба аэропорта.
Осуществлять перевозки будет авиакомпания S7 Airlines на лайнерах Airbus A320neo.
Первый полет на Пхукет запланирован на 4 ноября. Борт отправится из Иркутска в 14:25 и прибудет на остров в 20:40 по местному времени. Обратный вылет заявлен на 22:20 с прилетом в Россию в 06:20. Самолеты будут летать еженедельно по четвергам.
А с 20 декабря авиакомпания запустит рейсы в Бангкок, тоже раз в неделю, но уже по понедельникам. Среднее время в пути составит 6 часов, уточняют в пресс-службе.
Напомним, вакцинированные туристы освобождаются от 14-дневного карантина по прилете в Таиланд. "Спутник V" одобрен.
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7 октября, 08:00Туризм
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ТуризмБангкокS7 AirlinesAirbus A320Пхукет (остров)Новости - ТуризмтуристыРоссияТаиландКоронавирус COVID-19куда можно лететь
 
 
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