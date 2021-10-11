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Между Иркутском и Таиландом возобновится авиасообщение

Между Иркутском и Таиландом возобновится авиасообщение - РИА Новости, 11.10.2021

Между Иркутском и Таиландом возобновится авиасообщение

Закрытое из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Иркутском и Таиландом возобновится в начале ноября, уведомляет пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:54

2021-10-11T13:54

2021-10-11T13:54

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Закрытое из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Иркутском и Таиландом возобновится в начале ноября, уведомляет пресс-служба аэропорта.Осуществлять перевозки будет авиакомпания S7 Airlines на лайнерах Airbus A320neo.Первый полет на Пхукет запланирован на 4 ноября. Борт отправится из Иркутска в 14:25 и прибудет на остров в 20:40 по местному времени. Обратный вылет заявлен на 22:20 с прилетом в Россию в 06:20. Самолеты будут летать еженедельно по четвергам.А с 20 декабря авиакомпания запустит рейсы в Бангкок, тоже раз в неделю, но уже по понедельникам. Среднее время в пути составит 6 часов, уточняют в пресс-службе.Напомним, вакцинированные туристы освобождаются от 14-дневного карантина по прилете в Таиланд. "Спутник V" одобрен.

https://ria.ru/20211007/puteshestviya-1753283505.html

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