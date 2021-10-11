Новым главой Судака может стать местный депутат
Новым главой Судака может стать местный депутат Константин Подсевалов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. В Крыму на пост главы администрации курортного города Судак вместо уходящего в отставку по собственному желанию Игоря Степикова предложен депутат городского совета Константин Подсевалов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в совете министров республики.
"Предложен Подсевалов – человек из окружения Бориса Дейча, бывшего председателя Верховного совета Крыма. Сейчас ему принадлежит серьезная доля бизнеса в Судаке", - сказал собеседник агентства.
Степиков возглавляет администрацию Судака с октября 2019 года, до этого занимал разные должности, в том числе был директором пансионата "Зенит".
Подсевалову 57 лет, он депутат Судакского городского совета 2 созыва от "Единой России", избран по одномандатному избирательному округу. До этого работал главным инженером в туристско-оздоровительном комплексе "Судак".
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
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