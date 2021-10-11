https://ria.ru/20211011/sudak-1753983944.html

Новым главой Судака может стать местный депутат

Новым главой Судака может стать местный депутат - РИА Новости, 11.10.2021

Новым главой Судака может стать местный депутат

В Крыму на пост главы администрации курортного города Судак вместо уходящего в отставку по собственному желанию Игоря Степикова предложен депутат городского... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:09

2021-10-11T12:09

2021-10-11T12:09

политика

евпатория

симферополь

единая россия

судак

сергей аксенов (политик)

евгений исаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. В Крыму на пост главы администрации курортного города Судак вместо уходящего в отставку по собственному желанию Игоря Степикова предложен депутат городского совета Константин Подсевалов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в совете министров республики."Предложен Подсевалов – человек из окружения Бориса Дейча, бывшего председателя Верховного совета Крыма. Сейчас ему принадлежит серьезная доля бизнеса в Судаке", - сказал собеседник агентства.Степиков возглавляет администрацию Судака с октября 2019 года, до этого занимал разные должности, в том числе был директором пансионата "Зенит".Подсевалову 57 лет, он депутат Судакского городского совета 2 созыва от "Единой России", избран по одномандатному избирательному округу. До этого работал главным инженером в туристско-оздоровительном комплексе "Судак".В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

https://ria.ru/20211011/sudak-1753953085.html

https://ria.ru/20211001/krym-1752605986.html

евпатория

симферополь

судак

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политика, евпатория, симферополь, единая россия, судак, сергей аксенов (политик), евгений исаков