09:32 11.10.2021 (обновлено: 12:43 11.10.2021)
Глава администрации Судака ушел в отставку
Глава администрации Судака Игорь Степиков подал заявление об отставке
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил, что подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ранее он заявил РИА Новости Крым, что не собирается покидать город и продолжит работать, но в какой должности — не уточнил.
Новым главой может стать депутат горсовета Константин Подсевалов, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в высших эшелонах власти региона. По словам собеседника агентства, Подсевалов входит в окружение экс-председателя Верховного совета Крыма Бориса Дейча и владеет "серьезной долей бизнеса" в Судаке.
Степиков возглавлял администрацию с октября 2019 года. В 1991-м окончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе по специальности "инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники". Позже окончил Одесский институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. До вступления в должность занимал руководящие посты в торговых компаниях и предприятиях туристического сектора.
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В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города — Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, обыски провели в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования Олеси Харитоненко. По данным собеседника агентства, ее подозревают в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. У силовиков также возникли вопросы к главе администрации города Роману Тихончуку.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу в рамках федеральной целевой программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанова обвинили в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Его арестовали, позже суд изменил меру пресечения на домашний арест. Впоследствии в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
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