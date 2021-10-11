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https://ria.ru/20211011/sudak-1753953085.html
Глава администрации Судака ушел в отставку
Глава администрации Судака ушел в отставку - РИА Новости, 11.10.2021
Глава администрации Судака ушел в отставку
Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил, что подал заявление об отставке по собственному желанию. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:32
2021-10-11T12:43
политика
судак
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил, что подал заявление об отставке по собственному желанию.Ранее он заявил РИА Новости Крым, что не собирается покидать город и продолжит работать, но в какой должности — не уточнил.Новым главой может стать депутат горсовета Константин Подсевалов, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в высших эшелонах власти региона. По словам собеседника агентства, Подсевалов входит в окружение экс-председателя Верховного совета Крыма Бориса Дейча и владеет "серьезной долей бизнеса" в Судаке.Степиков возглавлял администрацию с октября 2019 года. В 1991-м окончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе по специальности "инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники". Позже окончил Одесский институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. До вступления в должность занимал руководящие посты в торговых компаниях и предприятиях туристического сектора.В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города — Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, обыски провели в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования Олеси Харитоненко. По данным собеседника агентства, ее подозревают в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. У силовиков также возникли вопросы к главе администрации города Роману Тихончуку.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу в рамках федеральной целевой программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанова обвинили в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Его арестовали, позже суд изменил меру пресечения на домашний арест. Впоследствии в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
https://ria.ru/20210927/chinovniki-1751927003.html
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политика, судак
09:32 11.10.2021 (обновлено: 12:43 11.10.2021)
 
Глава администрации Судака ушел в отставку

Глава администрации Судака Игорь Степиков подал заявление об отставке

© Фото : Городской округ Судак Глава администрации Судака Игорь Степиков
Глава администрации Судака Игорь Степиков - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Городской округ Судак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил, что подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ранее он заявил РИА Новости Крым, что не собирается покидать город и продолжит работать, но в какой должности — не уточнил.
Новым главой может стать депутат горсовета Константин Подсевалов, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в высших эшелонах власти региона. По словам собеседника агентства, Подсевалов входит в окружение экс-председателя Верховного совета Крыма Бориса Дейча и владеет "серьезной долей бизнеса" в Судаке.
Степиков возглавлял администрацию с октября 2019 года. В 1991-м окончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе по специальности "инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники". Позже окончил Одесский институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. До вступления в должность занимал руководящие посты в торговых компаниях и предприятиях туристического сектора.
На берегу Черного моря в Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 05:09
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города — Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, обыски провели в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования Олеси Харитоненко. По данным собеседника агентства, ее подозревают в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. У силовиков также возникли вопросы к главе администрации города Роману Тихончуку.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу в рамках федеральной целевой программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанова обвинили в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Его арестовали, позже суд изменил меру пресечения на домашний арест. Впоследствии в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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