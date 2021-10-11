https://ria.ru/20211011/sud-1754047247.html
Суд признал законным продление ограничений на выход из дома редакторам DOXA
Суд признал законным продление ограничений на выход из дома редакторам DOXA - РИА Новости, 11.10.2021
Суд признал законным продление ограничений на выход из дома редакторам DOXA
Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на решение о продлении запрета определенных действий для редакторов студенческого издания DOXA в связи с делом о вовлечении... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:02
2021-10-11T16:02
2021-10-11T16:02
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МОСКВА, 11 окт- РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на решение о продлении запрета определенных действий для редакторов студенческого издания DOXA в связи с делом о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Басманный суд Москвы 10 сентября продлил избранную молодым людям меру пресечения до середины октября, это решение было обжаловано стороной защиты. Позже, 1 октября, суд пролонгировал ограничения до 22 ноября – апелляцию на это решение еще предстоит рассмотреть."Мосгорсуд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.В середине апреля Басманный суд запретил Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину покидать жилое помещение, а также использовать средства связи и интернет. Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки. Свою причастность к преступлению они отрицают.Их обвиняют в вовлечении двух и более несовершеннолетних в действия, представляющую опасность, группой лиц с использованием интернета (пункты "а,б,в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Максимальная санкция по инкриминируемой статье - до трех лет лишения свободы.Ранее журнал DOXA сообщал об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация" Высшей школы экономики перед протестами 23 января.
https://ria.ru/20210415/doxa-1728405711.html
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происшествия, москва, россия
Суд признал законным продление ограничений на выход из дома редакторам DOXA
Суд отклонил жалобы защиты на решение о продлении ограничений для редакторов DOXA
МОСКВА, 11 окт- РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на решение о продлении запрета определенных действий для редакторов студенческого издания DOXA в связи с делом о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Басманный суд Москвы
10 сентября продлил избранную молодым людям меру пресечения до середины октября, это решение было обжаловано стороной защиты. Позже, 1 октября, суд пролонгировал ограничения до 22 ноября – апелляцию на это решение еще предстоит рассмотреть.
"Мосгорсуд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
В середине апреля Басманный суд запретил Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину покидать жилое помещение, а также использовать средства связи и интернет. Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки. Свою причастность к преступлению они отрицают.
Их обвиняют в вовлечении двух и более несовершеннолетних в действия, представляющую опасность, группой лиц с использованием интернета (пункты "а,б,в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ
). Максимальная санкция по инкриминируемой статье - до трех лет лишения свободы.
Ранее журнал DOXA сообщал об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация" Высшей школы экономики перед протестами 23 января.