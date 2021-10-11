https://ria.ru/20211011/sud-1754028884.html

В Амстердаме опровергли сообщения о переносе суда по скифскому золоту

В Амстердаме опровергли сообщения о переносе суда по скифскому золоту - РИА Новости, 11.10.2021

В Амстердаме опровергли сообщения о переносе суда по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама опроверг сообщения о переносе заседания, на котором огласят решение по делу о скифском золоте, оно состоится 26 октября, сообщила... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:52

2021-10-11T14:52

2021-10-11T15:33

амстердам

ситуация вокруг коллекции скифского золота

культура

нидерланды

юнеско

андрей мальгин

россия

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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама опроверг сообщения о переносе заседания, на котором огласят решение по делу о скифском золоте, оно состоится 26 октября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.Ранее директор крымского музея "Таврида" Андрей Мальгин заявил журналистам, что заседание апелляционного суда Амстердама по делу о скифском золоте, назначенное на 26 октября, не состоится из-за ситуации с коронавирусом."Заседание по-прежнему намечено на 26 октября", - сообщила агентству пресс-секретарь амстердамского суда.На этом слушании будет оглашено решение суда.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://ria.ru/20200902/zoloto-1576550998.html

https://ria.ru/20210913/zoloto-1749856533.html

амстердам

нидерланды

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, ситуация вокруг коллекции скифского золота, нидерланды, юнеско, андрей мальгин, россия, новости культуры