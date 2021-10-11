https://ria.ru/20211011/sud-1754009158.html

На Урале будут судить мужчину, пытавшегося сжечь заживо родственников

На Урале будут судить мужчину, пытавшегося сжечь заживо родственников - РИА Новости, 11.10.2021

На Урале будут судить мужчину, пытавшегося сжечь заживо родственников

Мужчина, который поджег свой дом вместе с родственниками в городе Волчанск Свердловской области, в результате чего пострадали он сам и еще три человека,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:37

2021-10-11T13:37

2021-10-11T13:37

происшествия

свердловская область

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Мужчина, который поджег свой дом вместе с родственниками в городе Волчанск Свердловской области, в результате чего пострадали он сам и еще три человека, предстанет перед судом, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Александр Шульга.По данным СК, инцидент произошел 23 ноября 2020 года. Местный житель, находясь в своем частном одноэтажном доме, поссорился с 60-летней родственницей, после чего разлил бензин на пол и поджег его. В результате ожоги и отравление продуктами горения получили четверо находившихся в доме человек – сам обвиняемый, его 30-летняя супруга, 11-летний сын и 60-летняя родственница. Все они были доставлены в больницу. Через несколько дней 30-летняя супруга обвиняемого скончалась от ожогов. Остальным пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В отношении обвиняемого после выздоровления суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу."По делу проведены судебно-медицинские, пожарно-технические и психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд", - сказал Шульга.Руководитель пресс-службы ГУМВД России Валерий Горелых в свою очередь сообщил журналистам, что в семье, в которой произошло ЧП, воспитываются трое детей 2015, 2010 и 2020 годов рождения. В день пожара младший и старший ребенок находились в учебных заведениях, а средний был на дистанционном обучении.Прокуратура региона отмечает, что 60-летняя родственница, с которой поссорился обвиняемый, - это его теща. Она получила ожоги тела площадью 8% поверхности тела, которые расценены как причинившие легкий вред ее здоровью. Здоровью ребенка также причинен легкий вред. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

https://ria.ru/20200902/prigovor-1576643455.html

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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