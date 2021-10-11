На Урале будут судить мужчину, пытавшегося сжечь заживо родственников
На Урале будут судить мужчину, поджегшего дом вместе с родственниками
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Мужчина, который поджег свой дом вместе с родственниками в городе Волчанск Свердловской области, в результате чего пострадали он сам и еще три человека, предстанет перед судом, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Александр Шульга.
По данным СК, инцидент произошел 23 ноября 2020 года. Местный житель, находясь в своем частном одноэтажном доме, поссорился с 60-летней родственницей, после чего разлил бензин на пол и поджег его. В результате ожоги и отравление продуктами горения получили четверо находившихся в доме человек – сам обвиняемый, его 30-летняя супруга, 11-летний сын и 60-летняя родственница. Все они были доставлены в больницу. Через несколько дней 30-летняя супруга обвиняемого скончалась от ожогов. Остальным пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В отношении обвиняемого после выздоровления суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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"По делу проведены судебно-медицинские, пожарно-технические и психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд", - сказал Шульга.
Руководитель пресс-службы ГУМВД России Валерий Горелых в свою очередь сообщил журналистам, что в семье, в которой произошло ЧП, воспитываются трое детей 2015, 2010 и 2020 годов рождения. В день пожара младший и старший ребенок находились в учебных заведениях, а средний был на дистанционном обучении.
Прокуратура региона отмечает, что 60-летняя родственница, с которой поссорился обвиняемый, - это его теща. Она получила ожоги тела площадью 8% поверхности тела, которые расценены как причинившие легкий вред ее здоровью. Здоровью ребенка также причинен легкий вред. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
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