https://ria.ru/20211011/sud-1753965603.html

Суд по скифскому золоту отложили из-за COVID-19

Суд по скифскому золоту отложили из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

Суд по скифскому золоту отложили из-за COVID-19

Заседание апелляционного суда Амстердама о скифском золоте, назначенное на 26 октября, не состоится из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам директор РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:48

2021-10-11T10:48

2021-10-11T10:52

амстердам

нидерланды

юнеско

андрей мальгин

россия

культура

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Заседание апелляционного суда Амстердама о скифском золоте, назначенное на 26 октября, не состоится из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам директор крымского музея "Таврида" Андрей Мальгин.Апелляционный суд Амстердама ранее отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября."Все время откладывается заседание суда апелляционной инстанции из-за коронавируса, когда оно будет назначено – никто не знает. В октябре оно не состоится. Будет перенесено, возможно, на конец года. Это заседание апелляционного суда, который должен, по идее, должен принять окончательное решение", - сказал Мальгин.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/skifskoezoloto-1748758388.html

амстердам

нидерланды

россия

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амстердам, нидерланды, юнеско, андрей мальгин, россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота