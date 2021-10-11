https://ria.ru/20211011/stewart-1753720591.html

В Сети появились отзывы на фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

В Сети появились отзывы на фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" - РИА Новости, 11.10.2021

В Сети появились отзывы на фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

В Сети появились рецензии на фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" режиссера Пабло Ларраина. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T04:03

2021-10-11T04:03

2021-10-11T04:03

культура

диана, принцесса уэльская

кристен стюарт

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Сети появились рецензии на фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" режиссера Пабло Ларраина. События картины разворачиваются в течение нескольких дней накануне Рождества в 1991 году. Диана думала о разводе с Чарльзом, но должна была изображать счастливую семейную жизнь. Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 91 процент. Это очень высокий показатель. Он означает, что подавляющему большинству корреспондентов, посмотревших ленту, она понравилась. Из 54 критиков только пять оставили негативные отзывы. Шарлотта О'Салливан из London Evening Standard уверена, что роль Дианы принесет Стюарт номинацию на "Оскар". Она хорошо поработала над акцентом, да и повадок миллениала в созданном ею образе не заметно, считает журналистка. Однако лента — "не шоу одной актрисы". По мнению О'Салливан, все артисты справились с поставленными перед ними задачами. Престижную премию она также пророчит и Салли Хокинс, сыгравшей служанку по имени Мэгги. "Некоторые зрители могут быть поражены, увидев, насколько далек этот художественный фильм от сериала "Корона", — думает Джонатан Ромни, чья рецензия опубликована в Screen International. Журналист указывает на то, что "Стюарт привнесла в эту роль свой магнетизм, а также предположительно опиралась на собственную историю борьбы с навязчивым вниманием поклонников и СМИ"."Это байопик о принцессе Диане с атмосферной эстетикой, от которой у зрителя мурашки по коже", — делится впечатлениями Дэвид Симс из The Atlantic. Как и его коллеги, он тоже высоко оценил игру звезды "Сумерек". Дэвид Дженкинс из Little White Lies среди тех, кому лента не понравилась. "Сценарий Стивена Найта проблематичен с самого начала, он наполнен множеством подмигиваний поп-психологии и предзнаменованиями и явно написан с учетом будущей трагедии. Однако его главная промашка в том, что часто он глуп и банален", — разочаровался критик. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет 4 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20211008/stewart-1753355280.html

https://ria.ru/20210924/diana-1751633994.html

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диана, принцесса уэльская, кристен стюарт, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть