16:16 11.10.2021 (обновлено: 17:57 11.10.2021)
В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком
РФПИ ответил таблоиду The Sun на обвинения в "краже" формулы вакцины AstraZeneca
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал статью The Sun о "краже" Москвой формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca.
"Сообщения британских СМИ о том, что российский "Спутник V" якобы основан на исследованиях вакцины AstraZeneca, являются очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках", — говорится в релизе РФПИ.
Представители фонда отметили, что история, написанная The Sun, не имеет научного основания — "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями, в то время как AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе.
При этом разработчики обоих препаратов проводят совместные клинические испытания, напомнил РФПИ.
"Вместо того чтобы распространять фейки, британским СМИ и государственным службам стоит лучше защищать репутацию AstraZeneca, безопасной и эффективной вакцины, которая постоянно подвергается нападкам со стороны конкурентов в средствах массовой информации посредством фактов, вырванных из контекста", — указал экспортер российской вакцины.
Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.
В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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