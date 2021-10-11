https://ria.ru/20211011/statya-1754049496.html

В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком

В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком - РИА Новости, 11.10.2021

В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком

Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал статью The Sun о "краже" Москвой формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:16

2021-10-11T16:16

2021-10-11T17:57

россия

распространение коронавируса

в мире

технологии

вакцинация

astrazeneca

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал статью The Sun о "краже" Москвой формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca."Сообщения британских СМИ о том, что российский "Спутник V" якобы основан на исследованиях вакцины AstraZeneca, являются очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках", — говорится в релизе РФПИ.Представители фонда отметили, что история, написанная The Sun, не имеет научного основания — "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями, в то время как AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе. При этом разработчики обоих препаратов проводят совместные клинические испытания, напомнил РФПИ.Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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