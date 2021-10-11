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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/statya-1754049496.html
В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком
В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком - РИА Новости, 11.10.2021
В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком
Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал статью The Sun о "краже" Москвой формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:16
2021-10-11T17:57
россия
распространение коронавируса
в мире
технологии
вакцинация
astrazeneca
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал статью The Sun о "краже" Москвой формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca."Сообщения британских СМИ о том, что российский "Спутник V" якобы основан на исследованиях вакцины AstraZeneca, являются очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках", — говорится в релизе РФПИ.Представители фонда отметили, что история, написанная The Sun, не имеет научного основания — "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями, в то время как AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе. При этом разработчики обоих препаратов проводят совместные клинические испытания, напомнил РФПИ.Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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россия, в мире, технологии, вакцинация, astrazeneca , российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
16:16 11.10.2021 (обновлено: 17:57 11.10.2021)
 
В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком

РФПИ ответил таблоиду The Sun на обвинения в "краже" формулы вакцины AstraZeneca

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал статью The Sun о "краже" Москвой формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca.
"Сообщения британских СМИ о том, что российский "Спутник V" якобы основан на исследованиях вакцины AstraZeneca, являются очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках", — говорится в релизе РФПИ.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 13:03Распространение коронавируса
В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины
Представители фонда отметили, что история, написанная The Sun, не имеет научного основания — "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями, в то время как AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе.
При этом разработчики обоих препаратов проводят совместные клинические испытания, напомнил РФПИ.

"Вместо того чтобы распространять фейки, британским СМИ и государственным службам стоит лучше защищать репутацию AstraZeneca, безопасной и эффективной вакцины, которая постоянно подвергается нападкам со стороны конкурентов в средствах массовой информации посредством фактов, вырванных из контекста", — указал экспортер российской вакцины.

Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.
В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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Вчера, 12:50Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаРоссияВ миреТехнологииВакцинацияAstraZenecaРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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