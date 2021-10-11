https://ria.ru/20211011/sputnik-1753954773.html

Глава МВД Сербии объяснил, почему привился "Спутником V"

Глава МВД Сербии объяснил, почему привился "Спутником V" - РИА Новости, 11.10.2021

Глава МВД Сербии объяснил, почему привился "Спутником V"

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что сделал три прививки вакциной "Спутник V" от COVID, потому что считает ее очень эффективной и РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:47

2021-10-11T09:47

2021-10-11T10:02

распространение коронавируса

в мире

сербия

владимир путин

здоровье - общество

александр вучич

коронавирусы

александр вулин

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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что сделал три прививки вакциной "Спутник V" от COVID, потому что считает ее очень эффективной и доверяет российской медицине."Я выбрал "Спутник V", доверяю российской медицине, и я в этом далеко не одинок. У нас один из самых продаваемых журналов – "Русский доктор". Многие в Сербии доверяют российской медицине, вашим знаниям и науке, и я среди них. Вакцина очень эффективна, спасибо за вопрос о моем здоровье, все хорошо, не было никаких побочных эффектов, как будто ее не принимал, а как видите, нормально работаю", - заявил сербский министр агентству.По последним данным минздрава в семимиллионной Сербии с начала иммунизации 24 декабря 2020 года вакцины Pfizer, Sinopharm, "Спутник V" или Astra Zeneca получили свыше 53% населения. Граждане и иностранцы с регистрацией в республике могут выбирать препарат. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.Читайте полный текст интервью >>

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2021

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