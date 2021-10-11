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Глава МВД Сербии объяснил, почему привился "Спутником V"
Глава МВД Сербии объяснил, почему привился "Спутником V" - РИА Новости, 11.10.2021
Глава МВД Сербии объяснил, почему привился "Спутником V"
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что сделал три прививки вакциной "Спутник V" от COVID, потому что считает ее очень эффективной и РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:47
2021-10-11T10:02
распространение коронавируса
в мире
сербия
владимир путин
здоровье - общество
александр вучич
коронавирусы
александр вулин
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что сделал три прививки вакциной "Спутник V" от COVID, потому что считает ее очень эффективной и доверяет российской медицине."Я выбрал "Спутник V", доверяю российской медицине, и я в этом далеко не одинок. У нас один из самых продаваемых журналов – "Русский доктор". Многие в Сербии доверяют российской медицине, вашим знаниям и науке, и я среди них. Вакцина очень эффективна, спасибо за вопрос о моем здоровье, все хорошо, не было никаких побочных эффектов, как будто ее не принимал, а как видите, нормально работаю", - заявил сербский министр агентству.По последним данным минздрава в семимиллионной Сербии с начала иммунизации 24 декабря 2020 года вакцины Pfizer, Sinopharm, "Спутник V" или Astra Zeneca получили свыше 53% населения. Граждане и иностранцы с регистрацией в республике могут выбирать препарат. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, сербия, владимир путин, здоровье - общество, александр вучич, коронавирусы, александр вулин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
09:47 11.10.2021 (обновлено: 10:02 11.10.2021)
 
Глава МВД Сербии объяснил, почему привился "Спутником V"

Глава МВД Сербии Вулин назвал российскую вакцину "Спутник V" очень эффективной

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг" / Перейти в фотобанкГлаве МВД Сербии Александру Вулину делают прививку российской вакциной против COVID-19 "Спутник V"
Главе МВД Сербии Александру Вулину делают прививку российской вакциной против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг"
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Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что сделал три прививки вакциной "Спутник V" от COVID, потому что считает ее очень эффективной и доверяет российской медицине.
"Я выбрал "Спутник V", доверяю российской медицине, и я в этом далеко не одинок. У нас один из самых продаваемых журналов – "Русский доктор". Многие в Сербии доверяют российской медицине, вашим знаниям и науке, и я среди них. Вакцина очень эффективна, спасибо за вопрос о моем здоровье, все хорошо, не было никаких побочных эффектов, как будто ее не принимал, а как видите, нормально работаю", - заявил сербский министр агентству.
По последним данным минздрава в семимиллионной Сербии с начала иммунизации 24 декабря 2020 года вакцины Pfizer, Sinopharm, "Спутник V" или Astra Zeneca получили свыше 53% населения. Граждане и иностранцы с регистрацией в республике могут выбирать препарат. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.
Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.
Читайте полный текст интервью >>
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреСербияВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоАлександр ВучичКоронавирусыАлександр ВулинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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