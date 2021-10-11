https://ria.ru/20211011/sotrudnichestvo-1753952824.html

В Сербии рассказали о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом

В Сербии рассказали о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 11.10.2021

В Сербии рассказали о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом

Сербия и Россия будут развивать сотрудничество по борьбе с терроризмом, наркоторговлей и оргпреступностью, заявил в интервью РИА Новости глава сербского МВД... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:30

2021-10-11T09:30

2021-10-11T10:02

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александр вулин

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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Сербия и Россия будут развивать сотрудничество по борьбе с терроризмом, наркоторговлей и оргпреступностью, заявил в интервью РИА Новости глава сербского МВД Александр Вулин.Вулин в середине сентября посетил с рабочим визитом Москву, где провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По итогам разговора МВД Сербии сообщило, что продолжит сотрудничество с Россией в деле борьбы с оргпреступностью, наркоторговлей, терроризмом и контрабандой."Все страны, большие и малые, имеют одни проблемы - терроризм, наркобанды, отмывание денег, это касается Сербии и России, каждую страну в мире, и каждый может внести свой вклад", - указал Вулин."Наше сотрудничество будет развиваться и дальше, в первую очередь в области полицейских служб. Это значит, что у нас уже сейчас есть различные программы обучения, по которым сотрудники МВД ездят в РФ и получают необходимые знания. Мы продолжим двусторонний обмен информацией о лицах и явлениях, которые представляют интерес с точки зрения безопасности обеих стран, продолжим сотрудничество во всех областях, которые касаются безопасности нашей страны", - заявил сербский министр агентству.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211011/vooruzhenie-1753949424.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753467199.html

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в мире, сербия, москва, мвд сербии, александр вулин, россия