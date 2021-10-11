https://ria.ru/20211011/sobchak-1754055752.html
Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак
Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак - РИА Новости, 11.10.2021
Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак
Очевидец ДТП в Сочи Руслан Аракелов рассказал РИА Новости, что скорая помощь приехала не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую Ксению Собчак на месте... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:41
2021-10-11T16:41
2021-10-11T17:53
происшествия
краснодарский край
сочи
ксения собчак
авто
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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Очевидец ДТП в Сочи Руслан Аракелов рассказал РИА Новости, что скорая помощь приехала не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую Ксению Собчак на месте смертельной аварии он не видел.Он уточнил, что сразу после столкновения выбежал из автобуса и побежал с другом к Volkswagen. В этот момент никого ещё у автомобиля Volkswagen не было, Собчак он тоже не видел."Я с другом был первый, кто подходил к машине (Volkswagen - ред.), через минут 10 -15 народ появился. Я не видел, даже не знал, что там, кто там сидит в этой машине (Mercedes-ред.), я потом уже узнал, что там оказывается, была Ксения Собчак",- рассказал Аракелов.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
2021-10-11T16:41
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происшествия, краснодарский край, сочи, ксения собчак, авто
16:41 11.10.2021 (обновлено: 17:53 11.10.2021)
Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак
Очевидец ДТП с участием Собчак заявил, что скорая приехала через 25 минут после ЧП
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости.
Очевидец ДТП в Сочи
Руслан Аракелов рассказал РИА Новости, что скорая помощь приехала не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую Ксению Собчак
на месте смертельной аварии он не видел.
"Побежали туда (к автомобилю Volkswagen - ред.), водитель лежал на земле, а вторая девушка - пульс тронул, а его нет, увидели сзади в машине ещё одну женщину... Там девушка не двигалась, просто кое-как носом дышала, зажата челюсть, гематома, порвана губа была, потом минут 30 держал ее голову, пытался разжать ее челюсть до тех пор, пока скорая не приедет, ...скорая на самом деле минут через 25-30 приезжала, не раньше она приехала",- сказал Аракелов, который был пассажиром автобуса.
Он уточнил, что сразу после столкновения выбежал из автобуса и побежал с другом к Volkswagen. В этот момент никого ещё у автомобиля Volkswagen не было, Собчак он тоже не видел.
"Я с другом был первый, кто подходил к машине (Volkswagen - ред.), через минут 10 -15 народ появился. Я не видел, даже не знал, что там, кто там сидит в этой машине (Mercedes-ред.), я потом уже узнал, что там оказывается, была Ксения Собчак",- рассказал Аракелов.
Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.
Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.