https://ria.ru/20211011/sobchak-1754055752.html

Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак

Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак - РИА Новости, 11.10.2021

Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак

Очевидец ДТП в Сочи Руслан Аракелов рассказал РИА Новости, что скорая помощь приехала не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую Ксению Собчак на месте... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:41

2021-10-11T16:41

2021-10-11T17:53

происшествия

краснодарский край

сочи

ксения собчак

авто

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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Очевидец ДТП в Сочи Руслан Аракелов рассказал РИА Новости, что скорая помощь приехала не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую Ксению Собчак на месте смертельной аварии он не видел.Он уточнил, что сразу после столкновения выбежал из автобуса и побежал с другом к Volkswagen. В этот момент никого ещё у автомобиля Volkswagen не было, Собчак он тоже не видел."Я с другом был первый, кто подходил к машине (Volkswagen - ред.), через минут 10 -15 народ появился. Я не видел, даже не знал, что там, кто там сидит в этой машине (Mercedes-ред.), я потом уже узнал, что там оказывается, была Ксения Собчак",- рассказал Аракелов.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211011/sobchak-1754029608.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-10-11T16:41 true PT0M41S

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происшествия, краснодарский край, сочи, ксения собчак, авто