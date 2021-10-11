https://ria.ru/20211011/sobchak-1754029608.html

Новое фото с места смертельного ДТП с участием Собчак

В Сети опубликовали фото с места смертельного ДТП, откуда сбежала Собчак - РИА Новости, 11.10.2021

Новое фото с места смертельного ДТП с участием Собчак

Телеведущая Ксения Собчак покинула место ДТП, которое произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной, не попытавшись оказать помощь пострадавшим. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:54

2021-10-11T14:54

2021-10-11T17:40

происшествия

сочи

ксения собчак

адлер

красная поляна

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак покинула место ДТП, которое произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной, не попытавшись оказать помощь пострадавшим.На фото, опубликованном в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ, видно, что очевидцы происшествия заботятся о раненых. Собчак, предположительно, находится рядом, но участия в этом не принимает. По словам свидетелей аварии, в этот момент она ждала такси до аэропорта.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211011/sobchak-1753937293.html

сочи

адлер

красная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, ксения собчак, адлер, красная поляна