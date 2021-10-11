https://ria.ru/20211011/sobchak-1753937293.html

"Едва не умерли": Собчак попыталась оправдать "бодрый" вид после смертельного ДТП

Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи - РИА Новости, 11.10.2021

"Едва не умерли": Собчак попыталась оправдать "бодрый" вид после смертельного ДТП

Телеведущая Ксения Собчак попыталась объяснить в своем Telegram-канале видео из аэропорта после смертельного ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной, на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T02:30

2021-10-11T02:30

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происшествия

ксения собчак

адлер

красная поляна

россия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак попыталась объяснить в своем Telegram-канале видео из аэропорта после смертельного ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной, на котором у нее нет заметных повреждений."Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение", - заявила она. Говоря о видео из аэропорта с ее "бодрым" внешним видом, телеведущая пожаловалась, что никто не обратил внимание на то, что на кадрах она держится за голову и "входит не в ту дверь". По утверждению Собчак, если проследить ее путь с помощницей "полностью по времени", то окажется, что они "пришибленно спокойно сидели" в шоковом состоянии, а на камерах наблюдения можно было бы услышать, что они обсуждают, как "все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку".При этом телеведущая пожелала никому не попадать в подобную ситуацию и "не проверять прочность своей головы". По утверждению Собчак, после ДТП она "с подбитой головой" уехала домой лишь после того, как директор сообщил ей, что к пострадавшим едут врачи. "И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями", - написала она, предположив, что "стоять на дороге, мешать людям работать и торговать лицом" было бы не конструктивно.ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной произошло вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen — его пассажирка скончалась от полученных травм. Еще двух человек из этой машины отправили в больницу. Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца, шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.На следующий день после происшествия Собчак написала в своем телеграм-канале, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры того, как телеведущая самостоятельно заходит в вип-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, а видимых повреждений у нее нет. Водитель Mercedes полностью признал вину, против него возбудили уголовное дело.Кроме того, в соцсетях появился ролик, на котором подруга погибшей в аварии рассказывает, что лично обратилась к Собчак за оказанием помощи дочери скончавшейся, но столкнулась с равнодушием со стороны телеведущей.

https://ria.ru/20211010/sobchak-1753928721.html

адлер

красная поляна

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ксения собчак, адлер, красная поляна, россия