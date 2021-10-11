https://ria.ru/20211011/shtraf-1754040434.html

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву - РИА Новости, 11.10.2021

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву

Тверской суд Москвы назначил штраф в 200 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, признав ее виновной в повторном нарушении порядка... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:41

2021-10-11T15:41

2021-10-11T15:41

происшествия

москва

московская городская дума

кпрф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил штраф в 200 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, признав ее виновной в повторном нарушении порядка проведения митинга из-за несогласованной акции 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Неделю назад ее обязали выплатить штраф в 250 тысяч рублей за аналогичное правонарушение по митингу 25 сентября."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей", - сказала собеседница агентства.Полиция 30 сентября составила два протокола на Енгалычеву из-за несогласованных акций 20 и 25 сентября. По части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ей грозил арест до 30 суток.Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия, назвав их встречами с избирателями.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики ДЭГ поручил технической группе провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в их корректности. В пятницу, 1 октября, техническая комиссия, сформированная общественным штабом по наблюдению за выборами, сообщила, что аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в Москве на выборах 17-19 сентября.

https://ria.ru/20211004/kprf-1753052581.html

https://ria.ru/20211001/deputat-1752733044.html

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происшествия, москва, московская городская дума, кпрф, россия