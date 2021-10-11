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В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации - РИА Новости, 11.10.2021
В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса "нереальная" инициатива, которая противоречит "социальному характеру" государства, заявил... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:02
2021-10-11T13:02
2021-10-11T13:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
дмитрий песков
александр лукашев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса "нереальная" инициатива, которая противоречит "социальному характеру" государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тысяч рублей."Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, реально ли в России ввести такие меры, предложенные Лукашевым.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, дмитрий песков, александр лукашев
13:02 11.10.2021 (обновлено: 13:12 11.10.2021)
В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
Песков: введение штрафов за отказ от вакцинации нарушает социальный характер государства