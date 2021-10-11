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В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации

В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации - РИА Новости, 11.10.2021

В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации

Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса "нереальная" инициатива, которая противоречит "социальному характеру" государства, заявил... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:02

2021-10-11T13:02

2021-10-11T13:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

дмитрий песков

александр лукашев

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса "нереальная" инициатива, которая противоречит "социальному характеру" государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тысяч рублей."Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, реально ли в России ввести такие меры, предложенные Лукашевым.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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