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Приемный сын одного из богатейших людей Британии сознался в его убийстве
Приемный сын одного из богатейших людей Британии сознался в его убийстве - РИА Новости, 11.10.2021
Приемный сын одного из богатейших людей Британии сознался в его убийстве
Приемный сын одного из богатейших людей Британии, владевшего лондонскими отелями Sheraton Grand и Athenaeum, Ричарда Саттона, Томас Шрайбер сознался в его... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:58
2021-10-11T16:58
в мире
великобритания
дорсет
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ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Приемный сын одного из богатейших людей Британии, владевшего лондонскими отелями Sheraton Grand и Athenaeum, Ричарда Саттона, Томас Шрайбер сознался в его непреднамеренном убийстве, пишет газета Mirror со ссылкой на заседание суда.Саттон был убит в апреле этого года в собственном загородном особняке. В дом бизнесмена, расположенного в графстве Дорсет, ворвался неизвестный и напал с ножом на Саттона и его супругу. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина с ножевыми ранениями была доставлена в больницу. Полиция задержала 34-летнего Томаса Шрайбера, подозреваемого в нападении. Позже ему были официально предъявлены обвинения убийстве Саттона, а также в попытке убийства его гражданской жены."Приемный сын миллионера Ричарда Саттона Томас Шрайбер в суде отверг обвинения в его умышленном убийстве, но признался в причинении смерти по неосторожности. Он не признал себя виновным в попытке убийства своей матери Анны Шрайбер, которая была гражданской женой Саттона", - пишет газета.Следующее заседание суда состоится 29 ноября, Шрайбер будет находиться под арестом.Состояние Саттона оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов. Помимо гостиниц, предприниматель также владел другой недвижимостью и фермерскими хозяйствами.
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в мире, великобритания, дорсет
16:58 11.10.2021
 
Приемный сын одного из богатейших людей Британии сознался в его убийстве

Приемный сын одного из богатейших людей Британии Ричарда Саттона сознался в его убийстве

© AFP 2021 / Justin TallisПолицейский кордон в Великобритании
Полицейский кордон в Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / Justin Tallis
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ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Приемный сын одного из богатейших людей Британии, владевшего лондонскими отелями Sheraton Grand и Athenaeum, Ричарда Саттона, Томас Шрайбер сознался в его непреднамеренном убийстве, пишет газета Mirror со ссылкой на заседание суда.
Саттон был убит в апреле этого года в собственном загородном особняке. В дом бизнесмена, расположенного в графстве Дорсет, ворвался неизвестный и напал с ножом на Саттона и его супругу. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина с ножевыми ранениями была доставлена в больницу. Полиция задержала 34-летнего Томаса Шрайбера, подозреваемого в нападении. Позже ему были официально предъявлены обвинения убийстве Саттона, а также в попытке убийства его гражданской жены.
"Приемный сын миллионера Ричарда Саттона Томас Шрайбер в суде отверг обвинения в его умышленном убийстве, но признался в причинении смерти по неосторожности. Он не признал себя виновным в попытке убийства своей матери Анны Шрайбер, которая была гражданской женой Саттона", - пишет газета.
Следующее заседание суда состоится 29 ноября, Шрайбер будет находиться под арестом.
Состояние Саттона оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов. Помимо гостиниц, предприниматель также владел другой недвижимостью и фермерскими хозяйствами.
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