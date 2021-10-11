https://ria.ru/20211011/shrayber-1754060521.html

Приемный сын одного из богатейших людей Британии сознался в его убийстве

Приемный сын одного из богатейших людей Британии сознался в его убийстве - РИА Новости, 11.10.2021

Приемный сын одного из богатейших людей Британии сознался в его убийстве

Приемный сын одного из богатейших людей Британии, владевшего лондонскими отелями Sheraton Grand и Athenaeum, Ричарда Саттона, Томас Шрайбер сознался в его... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:58

2021-10-11T16:58

2021-10-11T16:58

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ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Приемный сын одного из богатейших людей Британии, владевшего лондонскими отелями Sheraton Grand и Athenaeum, Ричарда Саттона, Томас Шрайбер сознался в его непреднамеренном убийстве, пишет газета Mirror со ссылкой на заседание суда.Саттон был убит в апреле этого года в собственном загородном особняке. В дом бизнесмена, расположенного в графстве Дорсет, ворвался неизвестный и напал с ножом на Саттона и его супругу. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина с ножевыми ранениями была доставлена в больницу. Полиция задержала 34-летнего Томаса Шрайбера, подозреваемого в нападении. Позже ему были официально предъявлены обвинения убийстве Саттона, а также в попытке убийства его гражданской жены."Приемный сын миллионера Ричарда Саттона Томас Шрайбер в суде отверг обвинения в его умышленном убийстве, но признался в причинении смерти по неосторожности. Он не признал себя виновным в попытке убийства своей матери Анны Шрайбер, которая была гражданской женой Саттона", - пишет газета.Следующее заседание суда состоится 29 ноября, Шрайбер будет находиться под арестом.Состояние Саттона оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов. Помимо гостиниц, предприниматель также владел другой недвижимостью и фермерскими хозяйствами.

https://ria.ru/20210927/zalozhnitsa-1751882968.html

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в мире, великобритания, дорсет