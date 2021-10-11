https://ria.ru/20211011/shnurov-1754026552.html

Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову

Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову - РИА Новости, 11.10.2021

Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по иску к Сергею Шнурову и социальной сети "ВКонтакте" из-за песни "В Питере - пить", сообщили в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:43

2021-10-11T14:43

2021-10-11T14:43

происшествия

санкт-петербург

шнур (сергей шнуров)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по иску к Сергею Шнурову и социальной сети "ВКонтакте" из-за песни "В Питере - пить", сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Истец Ксения Овчинникова отказалась от иска, суд производство прекратил", - говорится в сообщении.Как информировал суд, в заявлении Овчинниковой указано, что 8 июня она прослушала в "ВКонтакте" песню "В Питере - пить", где содержалось два бранных выражения: одно употребляется четырежды, другое – один раз. Тем самым, по ее мнению, ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а соцсеть предоставила ей этот контент.Овчинникова просила суд разобраться, имели ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков одну тысячу рублей морального вреда.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/prigozhin-1752133117.html

https://ria.ru/20210924/voks-1751619117.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, шнур (сергей шнуров)