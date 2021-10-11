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Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову
Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову - РИА Новости, 11.10.2021
Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову
Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по иску к Сергею Шнурову и социальной сети "ВКонтакте" из-за песни "В Питере - пить", сообщили в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:43
2021-10-11T14:43
происшествия
санкт-петербург
шнур (сергей шнуров)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по иску к Сергею Шнурову и социальной сети "ВКонтакте" из-за песни "В Питере - пить", сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Истец Ксения Овчинникова отказалась от иска, суд производство прекратил", - говорится в сообщении.Как информировал суд, в заявлении Овчинниковой указано, что 8 июня она прослушала в "ВКонтакте" песню "В Питере - пить", где содержалось два бранных выражения: одно употребляется четырежды, другое – один раз. Тем самым, по ее мнению, ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а соцсеть предоставила ей этот контент.Овчинникова просила суд разобраться, имели ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков одну тысячу рублей морального вреда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/prigozhin-1752133117.html
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происшествия, санкт-петербург, шнур (сергей шнуров)
14:43 11.10.2021
 
Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову

Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову из-за песни "В Питере – пить"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по иску к Сергею Шнурову и социальной сети "ВКонтакте" из-за песни "В Питере - пить", сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Истец Ксения Овчинникова отказалась от иска, суд производство прекратил", - говорится в сообщении.
Премьера фильма М. Вайсберга (НЕ)идеальный мужчина - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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Пригожин готов порвать Шнурова "на куски"
Как информировал суд, в заявлении Овчинниковой указано, что 8 июня она прослушала в "ВКонтакте" песню "В Питере - пить", где содержалось два бранных выражения: одно употребляется четырежды, другое – один раз. Тем самым, по ее мнению, ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а соцсеть предоставила ей этот контент.
Овчинникова просила суд разобраться, имели ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков одну тысячу рублей морального вреда.
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале Крокус Сити Холл. 2013 год - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей
 
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