https://ria.ru/20211011/shnurov-1754026552.html
Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову
Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову - РИА Новости, 11.10.2021
Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову
Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по иску к Сергею Шнурову и социальной сети "ВКонтакте" из-за песни "В Питере - пить", сообщили в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:43
2021-10-11T14:43
2021-10-11T14:43
происшествия
санкт-петербург
шнур (сергей шнуров)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по иску к Сергею Шнурову и социальной сети "ВКонтакте" из-за песни "В Питере - пить", сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Истец Ксения Овчинникова отказалась от иска, суд производство прекратил", - говорится в сообщении.Как информировал суд, в заявлении Овчинниковой указано, что 8 июня она прослушала в "ВКонтакте" песню "В Питере - пить", где содержалось два бранных выражения: одно употребляется четырежды, другое – один раз. Тем самым, по ее мнению, ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а соцсеть предоставила ей этот контент.Овчинникова просила суд разобраться, имели ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков одну тысячу рублей морального вреда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/prigozhin-1752133117.html
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происшествия, санкт-петербург, шнур (сергей шнуров)
Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову
Жительница Петербурга отказалась от иска к Шнурову из-за песни "В Питере – пить"