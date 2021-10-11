https://ria.ru/20211011/shefir-1753955643.html

По делу о покушении на Шефира нашли дополнительные вещдоки

По делу о покушении на Шефира нашли дополнительные вещдоки - РИА Новости, 11.10.2021

По делу о покушении на Шефира нашли дополнительные вещдоки

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что следователи обнаружили дополнительные вещественные доказательства по делу о... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:51

2021-10-11T09:51

2021-10-11T10:29

в мире

украина

владимир зеленский

евгений енин

покушение на советника президента украины шефира

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КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что следователи обнаружили дополнительные вещественные доказательства по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира, назначено около 30 экспертиз."Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 гектаров местности — район, в котором было совершено это преступление, — на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки согласно вероятному маршруту отступления преступника мы прошли даже дважды", — сказал Енин в интервью агентству "РБК-Украина".По его словам, силовики продолжают анализировать записи с камер видеонаблюдения."Мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал. Я не хотел бы пока давать дополнительных комментариев относительно основных доказательств вещественного характера, которые мы на сегодняшний момент имеем, чтобы не навредить следствию. Но я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на отлично, — добавил замминистра.Ранее Енин заявил, что у следствия есть предположительный портрет нападавшего, но криминалисты считают, что он действовал не один.Автомобиль помощника Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль, злоумышленники ранили водителя. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что таким образом Шефиру могли мстить контрабандисты и криминальные авторитеты либо инцидент был посланием Зеленскому.

https://ria.ru/20211004/dose_pandory-1752984065.html

https://ria.ru/20211011/zakhvat-1753729741.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, евгений енин, покушение на советника президента украины шефира