09:51 11.10.2021 (обновлено: 10:29 11.10.2021)
По делу о покушении на Шефира нашли дополнительные вещдоки
По делу о покушении на первого помощника Зеленского Шефира нашли дополнительные вещдоки
© REUTERS / Serhii NuzhnenkoПолицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что следователи обнаружили дополнительные вещественные доказательства по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира, назначено около 30 экспертиз.
"Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 гектаров местности — район, в котором было совершено это преступление, — на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки согласно вероятному маршруту отступления преступника мы прошли даже дважды", — сказал Енин в интервью агентству "РБК-Украина".
По его словам, силовики продолжают анализировать записи с камер видеонаблюдения.
"Мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал. Я не хотел бы пока давать дополнительных комментариев относительно основных доказательств вещественного характера, которые мы на сегодняшний момент имеем, чтобы не навредить следствию. Но я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на отлично, — добавил замминистра.
Ранее Енин заявил, что у следствия есть предположительный портрет нападавшего, но криминалисты считают, что он действовал не один.
Автомобиль помощника Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль, злоумышленники ранили водителя. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что таким образом Шефиру могли мстить контрабандисты и криминальные авторитеты либо инцидент был посланием Зеленскому.