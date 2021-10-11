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По делу о покушении на Шефира нашли дополнительные вещдоки
По делу о покушении на Шефира нашли дополнительные вещдоки - РИА Новости, 11.10.2021
По делу о покушении на Шефира нашли дополнительные вещдоки
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что следователи обнаружили дополнительные вещественные доказательства по делу о... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:51
2021-10-11T10:29
в мире
украина
владимир зеленский
евгений енин
покушение на советника президента украины шефира
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КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что следователи обнаружили дополнительные вещественные доказательства по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира, назначено около 30 экспертиз."Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 гектаров местности — район, в котором было совершено это преступление, — на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки согласно вероятному маршруту отступления преступника мы прошли даже дважды", — сказал Енин в интервью агентству "РБК-Украина".По его словам, силовики продолжают анализировать записи с камер видеонаблюдения."Мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал. Я не хотел бы пока давать дополнительных комментариев относительно основных доказательств вещественного характера, которые мы на сегодняшний момент имеем, чтобы не навредить следствию. Но я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на отлично, — добавил замминистра.Ранее Енин заявил, что у следствия есть предположительный портрет нападавшего, но криминалисты считают, что он действовал не один.Автомобиль помощника Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль, злоумышленники ранили водителя. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что таким образом Шефиру могли мстить контрабандисты и криминальные авторитеты либо инцидент был посланием Зеленскому.
https://ria.ru/20211004/dose_pandory-1752984065.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евгений енин, покушение на советника президента украины шефира
09:51 11.10.2021 (обновлено: 10:29 11.10.2021)
 
По делу о покушении на Шефира нашли дополнительные вещдоки

По делу о покушении на первого помощника Зеленского Шефира нашли дополнительные вещдоки

© REUTERS / Serhii NuzhnenkoПолицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
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КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что следователи обнаружили дополнительные вещественные доказательства по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира, назначено около 30 экспертиз.
"Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 гектаров местности — район, в котором было совершено это преступление, — на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки согласно вероятному маршруту отступления преступника мы прошли даже дважды", — сказал Енин в интервью агентству "РБК-Украина".
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Эксперт связал покушение на Шефира с информацией из "досье Пандоры"
По его словам, силовики продолжают анализировать записи с камер видеонаблюдения.
"Мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал. Я не хотел бы пока давать дополнительных комментариев относительно основных доказательств вещественного характера, которые мы на сегодняшний момент имеем, чтобы не навредить следствию. Но я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на отлично, — добавил замминистра.
Ранее Енин заявил, что у следствия есть предположительный портрет нападавшего, но криминалисты считают, что он действовал не один.
Автомобиль помощника Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль, злоумышленники ранили водителя. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что таким образом Шефиру могли мстить контрабандисты и криминальные авторитеты либо инцидент был посланием Зеленскому.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвгений ЕнинПокушение на советника президента Украины Шефира
 
 
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