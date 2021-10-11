https://ria.ru/20211011/shallenberg-1754040594.html

Новый канцлер Австрии пообещал продолжить борьбу с пандемией

Новый канцлер Австрии пообещал продолжить борьбу с пандемией - РИА Новости, 11.10.2021

Новый канцлер Австрии пообещал продолжить борьбу с пандемией

Новый канцлер Австрии Шалленберг пообещал продолжить работу над борьбой с пандемией и стимулированием пострадавшей экономики. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:42

2021-10-11T15:42

2021-10-11T16:06

в мире

австрия

себастьян курц

александер шалленберг

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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Шалленберг пообещал продолжить работу над борьбой с пандемией и стимулированием пострадавшей экономики.Шалленберг приступил к обязанностям в понедельник."Продолжая успешно начатый полтора года назад федеральным канцлером Себастьяном Курцем путь, мы должны продолжить борьбу с пандемией. Мы сделаем все, чтобы экономический рост развивался быстрее и устойчивее, чем мы ожидали изначально", - сказал Шалленберг в своем первом заявлении после вступления в новую должность.В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника.На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.

https://ria.ru/20211011/avstriya-1753903539.html

https://ria.ru/20211006/kurts-1753419791.html

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в мире, австрия, себастьян курц, александер шалленберг