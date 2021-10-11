15:26 11.10.2021 (обновлено: 15:55 11.10.2021)
Новый канцлер Австрии заявил, что будет сотрудничать с Курцем
Новый канцлер Австрии Шалленберг заявил, что будет тесно сотрудничать с Курцем
© REUTERS / Leonhard FoegerНазначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Когле на церемонии приведения к присяге во дворце Хофбург в Вене
ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что будет тесно сотрудничать с Себастьяном Курцем в рамках своей работы на новой должности.
В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел нового канцлера Шалленберга к присяге.
"Само собой разумеется, я буду тесно сотрудничать с Себастьяном Курцем, председателем новой Австрийской народной партии, крупнейшей партией в парламенте… очень тесно сотрудничать. Все остальное с точки зрения демократической политики было бы абсурдно", - сказал Шалленберг в своем первом заявлении после вступления в новую должность.
На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.
Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.
Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.
10 октября, 19:44Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве