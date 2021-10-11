https://ria.ru/20211011/serbiya-1753964163.html
В Сербии началось совместное с Россией летное учение
В Сербии началось совместное с Россией летное учение - РИА Новости, 11.10.2021
В Сербии началось совместное с Россией летное учение
Российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021" стартовало в Сербии, оно продлится до 16 октября, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:39
2021-10-11T10:39
2021-10-11T10:39
в мире
безопасность
сербия
миг-29
ми-8
ми-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564908175_0:1:617:348_1920x0_80_0_0_fbfa14f63aa05b2a282a9e149fcd43aa.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021" стартовало в Сербии, оно продлится до 16 октября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В Сербии стартовало совместное российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021"… Учение пройдет в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября", - говорится в сообщении.Отмечается, что летчики отработают боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29.Также планируется отработка десантирования и эвакуации терпящих бедствие, сложного пилотажа, боевого применения и других задач на вертолетах Ми-8 и Ми-35. Всего будут задействованы около 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.В департаменте рассказали, что российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/serbiya-1753960075.html
https://ria.ru/20211011/ucheniya-1753956402.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564908175_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_bd319563ea24e812b4b26828c1865afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, сербия, миг-29, ми-8, ми-35
В Сербии началось совместное с Россией летное учение
В Сербии началось совместное с Россией летное учение "Барс-2021"