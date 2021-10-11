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В Сербии началось совместное с Россией летное учение
В Сербии началось совместное с Россией летное учение - РИА Новости, 11.10.2021
В Сербии началось совместное с Россией летное учение
Российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021" стартовало в Сербии, оно продлится до 16 октября, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:39
2021-10-11T10:39
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сербия
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ми-8
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021" стартовало в Сербии, оно продлится до 16 октября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В Сербии стартовало совместное российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021"… Учение пройдет в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября", - говорится в сообщении.Отмечается, что летчики отработают боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29.Также планируется отработка десантирования и эвакуации терпящих бедствие, сложного пилотажа, боевого применения и других задач на вертолетах Ми-8 и Ми-35. Всего будут задействованы около 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.В департаменте рассказали, что российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/serbiya-1753960075.html
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в мире, безопасность, сербия, миг-29, ми-8, ми-35
10:39 11.10.2021
 
В Сербии началось совместное с Россией летное учение

В Сербии началось совместное с Россией летное учение "Барс-2021"

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОдин из истребителей МиГ-29 ВВС Сербии
Один из истребителей МиГ-29 ВВС Сербии
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021" стартовало в Сербии, оно продлится до 16 октября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В Сербии стартовало совместное российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021"… Учение пройдет в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября", - говорится в сообщении.
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
10:24В мире
Армия и полиция Сербии получат вооружение и амуницию из России
Отмечается, что летчики отработают боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29.
Также планируется отработка десантирования и эвакуации терпящих бедствие, сложного пилотажа, боевого применения и других задач на вертолетах Ми-8 и Ми-35. Всего будут задействованы около 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.
В департаменте рассказали, что российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
09:59
В МВД Сербии анонсировали совместные учения с Росгвардией
 
В миреБезопасностьСербияМиГ-29Ми-8Ми-35
 
 
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