https://ria.ru/20211011/serbiya-1753964163.html

В Сербии началось совместное с Россией летное учение

В Сербии началось совместное с Россией летное учение - РИА Новости, 11.10.2021

В Сербии началось совместное с Россией летное учение

Российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021" стартовало в Сербии, оно продлится до 16 октября, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:39

2021-10-11T10:39

2021-10-11T10:39

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021" стартовало в Сербии, оно продлится до 16 октября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В Сербии стартовало совместное российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021"… Учение пройдет в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября", - говорится в сообщении.Отмечается, что летчики отработают боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29.Также планируется отработка десантирования и эвакуации терпящих бедствие, сложного пилотажа, боевого применения и других задач на вертолетах Ми-8 и Ми-35. Всего будут задействованы около 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.В департаменте рассказали, что российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/serbiya-1753960075.html

https://ria.ru/20211011/ucheniya-1753956402.html

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в мире, безопасность, сербия, миг-29, ми-8, ми-35