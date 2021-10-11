https://ria.ru/20211011/serbiya-1753949533.html

Глава МВД Сербии не уверен, что договоренности с албанцами будут выполнены

Глава МВД Сербии не уверен, что договоренности с албанцами будут выполнены - РИА Новости, 11.10.2021

Глава МВД Сербии не уверен, что договоренности с албанцами будут выполнены

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит со стороны ЕС волю заставить власти самопровозглашенного Косово выполнять... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:13

2021-10-11T09:13

2021-10-11T10:02

в мире

косово

сербия

нато

брюссель

александр вулин

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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит со стороны ЕС волю заставить власти самопровозглашенного Косово выполнять договоренности и сомневается в том, что они будут их соблюдать."Сильно сомневаюсь, что нынешние договоренности, как и другие договоренности, достигнутые с косовскими албанцами, будут выполнены. Опыт нас научил, что ничего из договоренного ранее не было соблюдено, они ни разу не сдержали свое слово. Но это вопрос не для них, а для ЕС, который является посредником в наших переговорах", - заявил сербский министр агентству."Косовские албанцы не соблюдают соглашения, не держат данное слово, если не вынуждены. Не вижу со стороны ЕС волю к тому, чтобы вынудить (премьера самопровозглашенной республики Альбина – ред.) Курти выполнять договоренности", - подчеркнул глава МВД.Переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли в конце октября временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края был отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы сняли блокаду трасс. У КПП заступил на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211010/vuchich-1753925289.html

https://ria.ru/20211010/serbiya-1753923054.html

косово

сербия

брюссель

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в мире, косово, сербия, нато, брюссель, александр вулин