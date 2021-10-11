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Глава МВД Сербии не уверен, что договоренности с албанцами будут выполнены
Глава МВД Сербии не уверен, что договоренности с албанцами будут выполнены - РИА Новости, 11.10.2021
Глава МВД Сербии не уверен, что договоренности с албанцами будут выполнены
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит со стороны ЕС волю заставить власти самопровозглашенного Косово выполнять... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:13
2021-10-11T10:02
в мире
косово
сербия
нато
брюссель
александр вулин
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит со стороны ЕС волю заставить власти самопровозглашенного Косово выполнять договоренности и сомневается в том, что они будут их соблюдать."Сильно сомневаюсь, что нынешние договоренности, как и другие договоренности, достигнутые с косовскими албанцами, будут выполнены. Опыт нас научил, что ничего из договоренного ранее не было соблюдено, они ни разу не сдержали свое слово. Но это вопрос не для них, а для ЕС, который является посредником в наших переговорах", - заявил сербский министр агентству."Косовские албанцы не соблюдают соглашения, не держат данное слово, если не вынуждены. Не вижу со стороны ЕС волю к тому, чтобы вынудить (премьера самопровозглашенной республики Альбина – ред.) Курти выполнять договоренности", - подчеркнул глава МВД.Переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли в конце октября временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края был отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы сняли блокаду трасс. У КПП заступил на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211010/vuchich-1753925289.html
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в мире, косово, сербия, нато, брюссель, александр вулин
09:13 11.10.2021 (обновлено: 10:02 11.10.2021)
 
Глава МВД Сербии не уверен, что договоренности с албанцами будут выполнены

Глава МВД Сербии не увидел со стороны ЕС волю заставить власти Косово выполнять соглашения

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МВД Сербии Александр Вулин
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит со стороны ЕС волю заставить власти самопровозглашенного Косово выполнять договоренности и сомневается в том, что они будут их соблюдать.
"Сильно сомневаюсь, что нынешние договоренности, как и другие договоренности, достигнутые с косовскими албанцами, будут выполнены. Опыт нас научил, что ничего из договоренного ранее не было соблюдено, они ни разу не сдержали свое слово. Но это вопрос не для них, а для ЕС, который является посредником в наших переговорах", - заявил сербский министр агентству.
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"Косовские албанцы не соблюдают соглашения, не держат данное слово, если не вынуждены. Не вижу со стороны ЕС волю к тому, чтобы вынудить (премьера самопровозглашенной республики Альбина – ред.) Курти выполнять договоренности", - подчеркнул глава МВД.
Переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли в конце октября временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края был отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы сняли блокаду трасс. У КПП заступил на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО.
Читайте полный текст интервью >>
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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В миреКосовоСербияНАТОБрюссельАлександр Вулин
 
 
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