https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754045356.html

ЕС расширил список санкций за "подрыв суверенитета Украины"

ЕС расширил список санкций за "подрыв суверенитета Украины" - РИА Новости, 11.10.2021

ЕС расширил список санкций за "подрыв суверенитета Украины"

Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:57

2021-10-11T15:57

2021-10-11T17:39

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".В перечень добавили восемь новых фигурантов, в основном это сотрудники судебных органов Крыму и Севастополе — судьи и прокуроры. Теперь там значатся 185 физлиц и 48 организаций."Эти люди принимали необъективные решения по политически мотивированным делам, преследовали и подавляли противников незаконной аннексии", — говорится в документе.В списках, в частности, фигурируют фамилии главы ФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, судьи Киевского районного суда Симферополя Михаила Белоусова, председателя Киевского районного суда Симферополя Андрея Долгополова, прокурора Евгения Колпикова.В сентябре Брюссель в очередной раз продлил на шесть месяцев — до 15 марта 2022 года — действующие с 2014 года персональные санкции по Украине. На тот момент никаких изменений в списки не вносилось.Ограничения против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года. Они предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов в ЕС. Помимо этого, Брюссель ввел также экономические секторальные антироссийские санкции — они увязываются с полным выполнением Минских соглашений и действуют до 31 января 2022 года — и меры за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", которые предусматривают ограничение экономических отношений полуостровом. Их срок истекает 23 июня 2022 года.Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.

https://ria.ru/20211009/avstriya-1753728101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/sanktsii-1753978455.html

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в мире, евросоюз