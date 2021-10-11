https://ria.ru/20211011/sanktsii-1753976534.html

Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие

Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие - РИА Новости, 11.10.2021

Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие

Совет ЕС продлил персональные санкции за распространение и применение химического оружия до 16 октября 2022 года. В список входят в том числе россияне. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:39

2021-10-11T11:39

2021-10-11T12:33

в мире

европа

евросоюз

евросовет

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:28:3214:1836_1920x0_80_0_0_c6b84be94cb39275108604ee51afbd03.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Совет ЕС продлил персональные санкции за распространение и применение химического оружия до 16 октября 2022 года. В список входят в том числе россияне.Это решение должны утвердить члены Евросоюза. Оно вступит в силу, когда его опубликуют в официальном журнале.В прошлый раз ограничения также продлевались на год.Рамочный режим санкций по химическому оружию действует с 2018 года. Он предусматривает принятие мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химоружия, а также тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.Сейчас в него входят 15 физлиц (пятеро связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и две организации (сирийская и российская).Москва неоднократно опровергала причастность к событиям в Солсбери и Томске, называла их спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств выдвигаемых обвинений.

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

https://ria.ru/20211011/defitsit-1753936957.html

https://ria.ru/20210922/problema-1751359688.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, евросоюз, евросовет, санкции, россия