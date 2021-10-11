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Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие
Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие - РИА Новости, 11.10.2021
Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие
Совет ЕС продлил персональные санкции за распространение и применение химического оружия до 16 октября 2022 года. В список входят в том числе россияне. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:39
2021-10-11T12:33
в мире
европа
евросоюз
евросовет
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Совет ЕС продлил персональные санкции за распространение и применение химического оружия до 16 октября 2022 года. В список входят в том числе россияне.Это решение должны утвердить члены Евросоюза. Оно вступит в силу, когда его опубликуют в официальном журнале.В прошлый раз ограничения также продлевались на год.Рамочный режим санкций по химическому оружию действует с 2018 года. Он предусматривает принятие мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химоружия, а также тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.Сейчас в него входят 15 физлиц (пятеро связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и две организации (сирийская и российская).Москва неоднократно опровергала причастность к событиям в Солсбери и Томске, называла их спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств выдвигаемых обвинений.
https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html
https://ria.ru/20211011/defitsit-1753936957.html
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в мире, европа, евросоюз, евросовет, санкции, россия
11:39 11.10.2021 (обновлено: 12:33 11.10.2021)
 
Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие

Совет ЕС продлил до 16 октября 2022 года санкции против россиян за химоружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Совет ЕС продлил персональные санкции за распространение и применение химического оружия до 16 октября 2022 года. В список входят в том числе россияне.
Это решение должны утвердить члены Евросоюза. Оно вступит в силу, когда его опубликуют в официальном журнале.
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 08:57
В ЕС предупредили об угрозе для репутации России из-за цен на газ
В прошлый раз ограничения также продлевались на год.
Рамочный режим санкций по химическому оружию действует с 2018 года. Он предусматривает принятие мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химоружия, а также тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
02:26
Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.
Сейчас в него входят 15 физлиц (пятеро связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и две организации (сирийская и российская).
Москва неоднократно опровергала причастность к событиям в Солсбери и Томске, называла их спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств выдвигаемых обвинений.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 18:49
Евродепутат призвал пересмотреть отношение ЕС к России после слов Байдена
 
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