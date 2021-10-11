Премьер Грузии объяснил, почему экстрадиция Саакашвили невозможна
Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что запросов на экстрадицию Саакашвили не было
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Экстрадиция заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину исключена, запрос из Киева не поступал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Это исключено (экстрадиция - ред.), подтверждаю на 100%. Во-первых, никто (на Украине - ред.) не просит его экстрадицию, и даже если попросят, никто его не передаст. Ему придется отбывать наказание минимум шесть лет, после чего он сможет уехать в любую страну", - заявил премьер журналистам.
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Он напомнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили также исключила помилование Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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