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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211011/rybalka-1754013930.html
Названы лучшие туристические направления для любителей рыбы
Названы лучшие туристические направления для любителей рыбы - РИА Новости, 11.10.2021
Названы лучшие туристические направления для любителей рыбы
Эксперты составили список мест, где всем любителям рыбы нужно побывать хотя бы раз в жизни, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:21
2021-10-11T21:21
туризм
сша
австралия
сингапур (страна)
великобритания
шотландия
кэрнс
новости - туризм
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты составили список мест, где всем любителям рыбы нужно побывать хотя бы раз в жизни, пишет Travel Daily News.Туристам, которым хочется понаблюдать за морскими обитателями, специалисты советуют отправиться в Великобританию. Там находится один из самых известных аквариумов — SEA Life London. "В нем – огромное количество экзотических рыб и животных, а также пингвины и акулы. Также здесь проводится много интерактивных выставок", — уточняют они.Еще одно место, которое стоит посетить, — океанариум Джорджии в Атланте в США. Гостям предлагают посмотреть на шоу дельфинов, потрогать детенышей скатов и даже поплавать вместе с китовыми акулами. Похожее развлечение для смелых есть и в Парке "Морская жизнь" в Сингапуре. В Дубае находится океанариум с 48-метровым стеклянным тоннелем, из которого можно понаблюдать за морскими обитателями.Тем, кому больше нравится ловить рыбу, а не просто ей любоваться, эксперты рекомендуют поехать в Кэрнс в Австралии. Там можно поймать марлина, коралловую форель, барракуду, императорского луциана. Порыбачить также советуют на Оркнейских островах у северного побережья Шотландии.
https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html
сша
австралия
сингапур (страна)
великобритания
шотландия
кэрнс
дубай
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сша, австралия, сингапур (страна), великобритания, шотландия, кэрнс, новости - туризм, туристы, дубай
21:21 11.10.2021
 
Названы лучшие туристические направления для любителей рыбы

Эксперты назвали места, в которых можно понаблюдать за морскими обитателями и порыбачить

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДубайский Океанариум и подводный зоопарк
Дубайский Океанариум и подводный зоопарк - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты составили список мест, где всем любителям рыбы нужно побывать хотя бы раз в жизни, пишет Travel Daily News.
Туристам, которым хочется понаблюдать за морскими обитателями, специалисты советуют отправиться в Великобританию. Там находится один из самых известных аквариумов — SEA Life London. "В нем – огромное количество экзотических рыб и животных, а также пингвины и акулы. Также здесь проводится много интерактивных выставок", — уточняют они.
Еще одно место, которое стоит посетить, — океанариум Джорджии в Атланте в США. Гостям предлагают посмотреть на шоу дельфинов, потрогать детенышей скатов и даже поплавать вместе с китовыми акулами. Похожее развлечение для смелых есть и в Парке "Морская жизнь" в Сингапуре.
В Дубае находится океанариум с 48-метровым стеклянным тоннелем, из которого можно понаблюдать за морскими обитателями.
Тем, кому больше нравится ловить рыбу, а не просто ей любоваться, эксперты рекомендуют поехать в Кэрнс в Австралии. Там можно поймать марлина, коралловую форель, барракуду, императорского луциана. Порыбачить также советуют на Оркнейских островах у северного побережья Шотландии.
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ТуризмСШААвстралияСингапур (страна)ВеликобританияШотландияКэрнсНовости - ТуризмтуристыДубай
 
 
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