https://ria.ru/20211011/rybalka-1754013930.html

Названы лучшие туристические направления для любителей рыбы

Названы лучшие туристические направления для любителей рыбы - РИА Новости, 11.10.2021

Названы лучшие туристические направления для любителей рыбы

Эксперты составили список мест, где всем любителям рыбы нужно побывать хотя бы раз в жизни, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 11.10.2021

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туризм

сша

австралия

сингапур (страна)

великобритания

шотландия

кэрнс

новости - туризм

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты составили список мест, где всем любителям рыбы нужно побывать хотя бы раз в жизни, пишет Travel Daily News.Туристам, которым хочется понаблюдать за морскими обитателями, специалисты советуют отправиться в Великобританию. Там находится один из самых известных аквариумов — SEA Life London. "В нем – огромное количество экзотических рыб и животных, а также пингвины и акулы. Также здесь проводится много интерактивных выставок", — уточняют они.Еще одно место, которое стоит посетить, — океанариум Джорджии в Атланте в США. Гостям предлагают посмотреть на шоу дельфинов, потрогать детенышей скатов и даже поплавать вместе с китовыми акулами. Похожее развлечение для смелых есть и в Парке "Морская жизнь" в Сингапуре. В Дубае находится океанариум с 48-метровым стеклянным тоннелем, из которого можно понаблюдать за морскими обитателями.Тем, кому больше нравится ловить рыбу, а не просто ей любоваться, эксперты рекомендуют поехать в Кэрнс в Австралии. Там можно поймать марлина, коралловую форель, барракуду, императорского луциана. Порыбачить также советуют на Оркнейских островах у северного побережья Шотландии.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

сша

австралия

сингапур (страна)

великобритания

шотландия

кэрнс

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сша, австралия, сингапур (страна), великобритания, шотландия, кэрнс, новости - туризм, туристы, дубай