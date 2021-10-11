https://ria.ru/20211011/rubtsova-1754077967.html
Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках
Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках - РИА Новости, 11.10.2021
Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках
Валентина Рубцова из сериала "СашаТаня" рассказала в интервью Teleprogramma.pro об отказах от домогательств на съемках. Она отметила, что ей поступали подобные... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:59
2021-10-11T18:59
2021-10-11T18:59
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Валентина Рубцова из сериала "СашаТаня" рассказала в интервью Teleprogramma.pro об отказах от домогательств на съемках. Она отметила, что ей поступали подобные предложения.Она также отметила, что не стала бы разрушать свой положительный и бесконфликтный образ съемками в мужских журналах.Ранее солистка "Миража" Наталья Гулькина рассказала, что за отказ от домогательств продюсера ее выгнали из группы.
https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html
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знаменитости
Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках
Валентина Рубцова из "СашаТаня" рассказала о домогательствах на съемках