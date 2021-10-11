https://ria.ru/20211011/rubtsova-1754077967.html

Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках

Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках - РИА Новости, 11.10.2021

Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках

Валентина Рубцова из сериала "СашаТаня" рассказала в интервью Teleprogramma.pro об отказах от домогательств на съемках. Она отметила, что ей поступали подобные... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:59

2021-10-11T18:59

2021-10-11T18:59

шоубиз

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754078699_558:368:1818:1077_1920x0_80_0_0_44e5727e68881ace2c3fd5d463226b16.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Валентина Рубцова из сериала "СашаТаня" рассказала в интервью Teleprogramma.pro об отказах от домогательств на съемках. Она отметила, что ей поступали подобные предложения.Она также отметила, что не стала бы разрушать свой положительный и бесконфликтный образ съемками в мужских журналах.Ранее солистка "Миража" Наталья Гулькина рассказала, что за отказ от домогательств продюсера ее выгнали из группы.

https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости