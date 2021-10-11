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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211011/rubtsova-1754077967.html
Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках
Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках - РИА Новости, 11.10.2021
Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках
Валентина Рубцова из сериала "СашаТаня" рассказала в интервью Teleprogramma.pro об отказах от домогательств на съемках. Она отметила, что ей поступали подобные... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:59
2021-10-11T18:59
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Валентина Рубцова из сериала "СашаТаня" рассказала в интервью Teleprogramma.pro об отказах от домогательств на съемках. Она отметила, что ей поступали подобные предложения.Она также отметила, что не стала бы разрушать свой положительный и бесконфликтный образ съемками в мужских журналах.Ранее солистка "Миража" Наталья Гулькина рассказала, что за отказ от домогательств продюсера ее выгнали из группы.
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знаменитости
18:59 11.10.2021
 
Валентина Рубцова рассказала об отказах от домогательств на съемках

Валентина Рубцова из "СашаТаня" рассказала о домогательствах на съемках

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Валентина Рубцова
Актриса Валентина Рубцова - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Валентина Рубцова из сериала "СашаТаня" рассказала в интервью Teleprogramma.pro об отказах от домогательств на съемках. Она отметила, что ей поступали подобные предложения.

"Сталкивалась ли я с домогательствами? Да, сталкивалась. Но отвечала отказом! Вообще, "нет" — очень полезное слово и всегда работает на 100%. Берите на вооружение", – рассказала Валентина.

Она также отметила, что не стала бы разрушать свой положительный и бесконфликтный образ съемками в мужских журналах.

"Что касаемо мужских журналов я, пожалуй, процитирую себя: "Мне не нужно раздеваться чтобы привлечь внимание мужчин! Кого сейчас голой жопой удивишь?", – заключила актриса.

Ранее солистка "Миража" Наталья Гулькина рассказала, что за отказ от домогательств продюсера ее выгнали из группы.
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"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах
 
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