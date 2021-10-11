https://ria.ru/20211011/rozhentsov-1753708182.html

Валентин Роженцов

Валентин Роженцов - РИА Новости, 11.10.2021

Валентин Роженцов

Убеждать кого-то в пользе и безопасности вакцин, это уже само по себе какое-то средневековье — любой здравомыслящий человек в 21 веке и так должен осознавать... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:01

2021-10-11T10:01

2021-10-11T10:01

сохрани друга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753707095_0:89:959:628_1920x0_80_0_0_ec70b3fd7087bdc271b55f1178a15892.jpg

Убеждать кого-то в пользе и безопасности вакцин, это уже само по себе какое-то средневековье — любой здравомыслящий человек в 21 веке и так должен осознавать преимущества медицины.Если кого-то и приходилось уговаривать уколоться, то не в смысле заботы о здоровье, а в качестве полезного бонуса в обычной жизни. Сомневающиеся из числа моих друзей и коллег не боялись вакцины, но не видели в ней особого смысла — кто-то уже переболел, другие верили в маски и самоизоляцию, иные и вовсе фаталисты.А вот мои прогнозы, что рано или поздно жизнь невакцинированного обрастет ограничениями и запретами, что ходить в театры и рестораны, ездить в командировки и путешествовать без сертификата станет сложнее или вовсе невозможно, вот это многих убедило пойти и сделать прививку. И сделали.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60