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Валентин Роженцов
Валентин Роженцов - РИА Новости, 11.10.2021
Валентин Роженцов
Убеждать кого-то в пользе и безопасности вакцин, это уже само по себе какое-то средневековье — любой здравомыслящий человек в 21 веке и так должен осознавать... РИА Новости, 11.10.2021
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Убеждать кого-то в пользе и безопасности вакцин, это уже само по себе какое-то средневековье — любой здравомыслящий человек в 21 веке и так должен осознавать преимущества медицины.Если кого-то и приходилось уговаривать уколоться, то не в смысле заботы о здоровье, а в качестве полезного бонуса в обычной жизни. Сомневающиеся из числа моих друзей и коллег не боялись вакцины, но не видели в ней особого смысла — кто-то уже переболел, другие верили в маски и самоизоляцию, иные и вовсе фаталисты.А вот мои прогнозы, что рано или поздно жизнь невакцинированного обрастет ограничениями и запретами, что ходить в театры и рестораны, ездить в командировки и путешествовать без сертификата станет сложнее или вовсе невозможно, вот это многих убедило пойти и сделать прививку. И сделали.
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10:01 11.10.2021
 

Валентин Роженцов

© ФотоРоженцов Валентин
Роженцов Валентин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото
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Убеждать кого-то в пользе и безопасности вакцин, это уже само по себе какое-то средневековье — любой здравомыслящий человек в 21 веке и так должен осознавать преимущества медицины.
Если кого-то и приходилось уговаривать уколоться, то не в смысле заботы о здоровье, а в качестве полезного бонуса в обычной жизни. Сомневающиеся из числа моих друзей и коллег не боялись вакцины, но не видели в ней особого смысла — кто-то уже переболел, другие верили в маски и самоизоляцию, иные и вовсе фаталисты.
А вот мои прогнозы, что рано или поздно жизнь невакцинированного обрастет ограничениями и запретами, что ходить в театры и рестораны, ездить в командировки и путешествовать без сертификата станет сложнее или вовсе невозможно, вот это многих убедило пойти и сделать прививку. И сделали.
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