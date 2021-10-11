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Валентин Роженцов
Валентин Роженцов - РИА Новости, 11.10.2021
Валентин Роженцов
Убеждать кого-то в пользе и безопасности вакцин, это уже само по себе какое-то средневековье — любой здравомыслящий человек в 21 веке и так должен осознавать... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:01
2021-10-11T10:01
2021-10-11T10:01
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Убеждать кого-то в пользе и безопасности вакцин, это уже само по себе какое-то средневековье — любой здравомыслящий человек в 21 веке и так должен осознавать преимущества медицины.Если кого-то и приходилось уговаривать уколоться, то не в смысле заботы о здоровье, а в качестве полезного бонуса в обычной жизни. Сомневающиеся из числа моих друзей и коллег не боялись вакцины, но не видели в ней особого смысла — кто-то уже переболел, другие верили в маски и самоизоляцию, иные и вовсе фаталисты.А вот мои прогнозы, что рано или поздно жизнь невакцинированного обрастет ограничениями и запретами, что ходить в театры и рестораны, ездить в командировки и путешествовать без сертификата станет сложнее или вовсе невозможно, вот это многих убедило пойти и сделать прививку. И сделали.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Убеждать кого-то в пользе и безопасности вакцин, это уже само по себе какое-то средневековье — любой здравомыслящий человек в 21 веке и так должен осознавать преимущества медицины.
Если кого-то и приходилось уговаривать уколоться, то не в смысле заботы о здоровье, а в качестве полезного бонуса в обычной жизни. Сомневающиеся из числа моих друзей и коллег не боялись вакцины, но не видели в ней особого смысла — кто-то уже переболел, другие верили в маски и самоизоляцию, иные и вовсе фаталисты.
А вот мои прогнозы, что рано или поздно жизнь невакцинированного обрастет ограничениями и запретами, что ходить в театры и рестораны, ездить в командировки и путешествовать без сертификата станет сложнее или вовсе невозможно, вот это многих убедило пойти и сделать прививку. И сделали.