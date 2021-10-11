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https://ria.ru/20211011/roskachestvo-1753946414.html
"Роскачество" проверило наггетсы
"Роскачество" проверило наггетсы - РИА Новости, 11.10.2021
"Роскачество" проверило наггетсы
"Роскачество" исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок, обнаружив в некоторых образцах бактерии. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:18
2021-10-11T10:22
общество
роскачество
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Роскачество" исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок, обнаружив в некоторых образцах бактерии."По результатам исследования &lt;…&gt; наггетсы нельзя полностью назвать безопасным продуктом и употреблять в пищу без высокотемпературной обработки, так как в продукции некоторых из них обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей", — говорится в сообщении этой автономной некоммерческой организации (АНО).Эксперты уточнили, что листерии попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. В продукции трех марок также зафиксировали присутствие бактерий золотистого стафилококка."Состав наггетсов на упаковке не всегда соответствует действительности. Некоторые производители не указали в составе мясо мехобвалки, кожу птицы и соевые белки, тем самым вводя в заблуждение покупателя", — отметили в "Роскачестве".Между тем исследованные изделия не содержали бензойной и сорбиновой кислот, синтетических красителей и генетически модифицированные организмы (ГМО), как и заявил изготовитель.Согласно сообщению, в продуктах не нашли следов наличия тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, опасных для здоровья. Также большинство образцов соответствовало показателям безопасности по содержанию антибиотиков.
https://ria.ru/20210930/tushenka-1752428344.html
https://ria.ru/20210715/roskachestvo-1741322605.html
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общество, роскачество
08:18 11.10.2021 (обновлено: 10:22 11.10.2021)
 
"Роскачество" проверило наггетсы

"Роскачество" обнаружило в наггетсах некоторых производителей листерии и кишечную палочку

© Pixabay / CokeLifeCreativeКуриные Наггетсы
Куриные Наггетсы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Pixabay / CokeLifeCreative
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Роскачество" исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок, обнаружив в некоторых образцах бактерии.
"По результатам исследования <…> наггетсы нельзя полностью назвать безопасным продуктом и употреблять в пищу без высокотемпературной обработки, так как в продукции некоторых из них обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей", — говорится в сообщении этой автономной некоммерческой организации (АНО).
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Эксперты уточнили, что листерии попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. В продукции трех марок также зафиксировали присутствие бактерий золотистого стафилококка.
"Состав наггетсов на упаковке не всегда соответствует действительности. Некоторые производители не указали в составе мясо мехобвалки, кожу птицы и соевые белки, тем самым вводя в заблуждение покупателя", — отметили в "Роскачестве".
Между тем исследованные изделия не содержали бензойной и сорбиновой кислот, синтетических красителей и генетически модифицированные организмы (ГМО), как и заявил изготовитель.
Согласно сообщению, в продуктах не нашли следов наличия тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, опасных для здоровья. Также большинство образцов соответствовало показателям безопасности по содержанию антибиотиков.
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ОбществоРоскачество
 
 
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