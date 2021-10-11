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Боррель допустил снижение роли ЕС на международной арене
Боррель допустил снижение роли ЕС на международной арене - РИА Новости, 11.10.2021
Боррель допустил снижение роли ЕС на международной арене
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель опасается, что недавние события на международной арене приведут к снижению... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T01:25
2021-10-11T05:29
в мире
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель опасается, что недавние события на международной арене приведут к снижению роли ЕС, если европейские страны не выработают общую стратегию.Боррель отметил две тенденции, которые, по его мнению, оказывают все большее влияние на Европейский союз. "Во-первых, мы наблюдаем все возрастающую реакцию на рост и активизацию Китая, хорошей иллюстрацией чего является создание AUKUS", - написал европейский политик.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство исключает страны ЕС.Другим вызовом для ЕС Боррель считает "многополярную динамику" в мире. Он, в частности, указывает на Россию и другие силы, которые, по мнению Борреля, стремятся расширить сферу влияния на региональном и глобальном уровнях. "Довольно часто они действуют в ущерб ценностям и интересам ЕС, как мы это наблюдаем в Сирии, Ливии, Мали и других странах", - добавил он.В этой связи Боррель предлагает странам ЕС "развивать свои возможности и волю к действиям". "Мы должны сосредоточиться на том, что нас объединяет, продолжать укреплять взаимное доверие", - написал глава дипломатии ЕС. Он подчеркнул, что у ЕС должна быть общая повестка на внешней арене, а не повестка отдельных государств или групп."Именно для этого готовится так называемый "Стратегический компас", в котором будет изложен стратегический подход к нашей безопасности и обороне, и которым мы будем руководствоваться в наших действиях до 2030 года", - написал Боррель.ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 10 лет. Проект документа должен быть представлен в ноябре. Утверждение "Стратегического компаса" ожидается на саммите Евросоюза в марте 2022 года. Общая стратегия предусматривает, в частности, создание сил быстрого реагирования ЕС.По словам главы дипломатии ЕС, недавние события в Афганистане сделали этот документ еще более актуальным и необходимым.
https://radiosputnik.ria.ru/20210926/kolonializm-1751888278.html
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в мире, евросоюз, жозеп боррель
01:25 11.10.2021 (обновлено: 05:29 11.10.2021)
 
Боррель допустил снижение роли ЕС на международной арене

Глава евродипломатии Боррель допустил снижение роли ЕС на международной арене

© Olivier Hoslet, PoolВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Olivier Hoslet, Pool
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель опасается, что недавние события на международной арене приведут к снижению роли ЕС, если европейские страны не выработают общую стратегию.

"Европейцы рискуют стать больше объектом, нежели игроком в международных делах, реагировать на решения других, вместо того, чтобы самим управлять событиями и формировать их", - написал глава европейской дипломатии в своем блоге.

Боррель отметил две тенденции, которые, по его мнению, оказывают все большее влияние на Европейский союз. "Во-первых, мы наблюдаем все возрастающую реакцию на рост и активизацию Китая, хорошей иллюстрацией чего является создание AUKUS", - написал европейский политик.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство исключает страны ЕС.
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Другим вызовом для ЕС Боррель считает "многополярную динамику" в мире. Он, в частности, указывает на Россию и другие силы, которые, по мнению Борреля, стремятся расширить сферу влияния на региональном и глобальном уровнях. "Довольно часто они действуют в ущерб ценностям и интересам ЕС, как мы это наблюдаем в Сирии, Ливии, Мали и других странах", - добавил он.
В этой связи Боррель предлагает странам ЕС "развивать свои возможности и волю к действиям". "Мы должны сосредоточиться на том, что нас объединяет, продолжать укреплять взаимное доверие", - написал глава дипломатии ЕС. Он подчеркнул, что у ЕС должна быть общая повестка на внешней арене, а не повестка отдельных государств или групп.
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"Именно для этого готовится так называемый "Стратегический компас", в котором будет изложен стратегический подход к нашей безопасности и обороне, и которым мы будем руководствоваться в наших действиях до 2030 года", - написал Боррель.
ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 10 лет. Проект документа должен быть представлен в ноябре. Утверждение "Стратегического компаса" ожидается на саммите Евросоюза в марте 2022 года. Общая стратегия предусматривает, в частности, создание сил быстрого реагирования ЕС.
По словам главы дипломатии ЕС, недавние события в Афганистане сделали этот документ еще более актуальным и необходимым.
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