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"Хенкон Сибирь" стала первым резидентом Красноярской технологической долины
"Хенкон Сибирь" стала первым резидентом Красноярской технологической долины - РИА Новости, 11.10.2021
"Хенкон Сибирь" стала первым резидентом Красноярской технологической долины
Компания "Хенкон Сибирь" стала первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Красноярская экономическая долина" и намерена построить машиностроительный... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:58
2021-10-11T09:58
экономика
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Компания "Хенкон Сибирь" стала первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Красноярская экономическая долина" и намерена построить машиностроительный комплекс более чем за 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года. К 2030 году планируется сформировать не менее 1300 рабочих мест и инвестировать свыше 16 миллиардов рублей в новые производства. ОЭЗ входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь"."В Красноярской технологической долине появился первый резидент. Компания "Хенкон Сибирь" прошла регистрацию и планирует построить на территории долины машиностроительный комплекс. Объем капитальных вложений составит более 900 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, до конца 2023 года планируется построить склады, административно-бытовые помещения и сборочный цех для размещения технологического и вспомогательного оборудования. В 2029 году будут дополнительно возводиться сборочные цеха, общая площадь всех производственных помещений составит 6500 квадратных метров."Важно, что первым предприятием стало производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Проект компании "Хенкон Сибирь" имеет мультипликативный эффект с точки зрения поставки комплектующих и с точки зрения формирования производственной базы оборудования, необходимого для реализации крупных инвестпроектов КИП "Енисейская Сибирь". Появление нового предприятия позволит создать порядка 200 высокотехнологичных рабочих мест, создаст предпосылки для увеличения занятости на предприятиях-контрагентах", - приводит пресс-служба слова министра экономики и регионального развития Егора Васильева.В пресс-службе отмечают, что в настоящее время производственные мощности компании загружены полностью – "Хенкон Сибирь" производит 50-60 машин в год. Это количество может быть увеличено минимум вдвое – до 120 машин с учетом строительства нового завода на территории Красноярской технологической долины.
https://ria.ru/20210909/metro-1749353648.html
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экономика, красноярский край, россия
09:58 11.10.2021
 
"Хенкон Сибирь" стала первым резидентом Красноярской технологической долины

Компания "Хенкон Сибирь" стала первым резидентом ОЭЗ "Красноярская экономическая долина"

© Громова ЕленаКрасноярск
Красноярск
© Громова Елена
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Компания "Хенкон Сибирь" стала первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Красноярская экономическая долина" и намерена построить машиностроительный комплекс более чем за 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года. К 2030 году планируется сформировать не менее 1300 рабочих мест и инвестировать свыше 16 миллиардов рублей в новые производства. ОЭЗ входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".
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"В Красноярской технологической долине появился первый резидент. Компания "Хенкон Сибирь" прошла регистрацию и планирует построить на территории долины машиностроительный комплекс. Объем капитальных вложений составит более 900 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, до конца 2023 года планируется построить склады, административно-бытовые помещения и сборочный цех для размещения технологического и вспомогательного оборудования. В 2029 году будут дополнительно возводиться сборочные цеха, общая площадь всех производственных помещений составит 6500 квадратных метров.
"Важно, что первым предприятием стало производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Проект компании "Хенкон Сибирь" имеет мультипликативный эффект с точки зрения поставки комплектующих и с точки зрения формирования производственной базы оборудования, необходимого для реализации крупных инвестпроектов КИП "Енисейская Сибирь". Появление нового предприятия позволит создать порядка 200 высокотехнологичных рабочих мест, создаст предпосылки для увеличения занятости на предприятиях-контрагентах", - приводит пресс-служба слова министра экономики и регионального развития Егора Васильева.
В пресс-службе отмечают, что в настоящее время производственные мощности компании загружены полностью – "Хенкон Сибирь" производит 50-60 машин в год. Это количество может быть увеличено минимум вдвое – до 120 машин с учетом строительства нового завода на территории Красноярской технологической долины.
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