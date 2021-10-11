https://ria.ru/20211011/rezhim-1754101875.html

Власти Севастополя введут режим QR-кодов для посещения общественных мест

Власти Севастополя введут режим QR-кодов для посещения общественных мест - РИА Новости, 11.10.2021

Власти Севастополя введут режим QR-кодов для посещения общественных мест

Посещение всех общественных мест в Севастополе с 15 октября будет возможно исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T21:01

2021-10-11T21:01

2021-10-11T21:03

распространение коронавируса

общество

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

анна попова

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Посещение всех общественных мест в Севастополе с 15 октября будет возможно исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сообщил в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом губернатор города Михаил Развожаев."Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней", - сказал Развожаев, отметив, что ограничения вводятся с 15 октября.Он добавил, что эту меру приходиться принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тысяч жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев. Таким образом, отметил он, в Севастополе в общественных местах вводится режим covid-free."В данной ситуации считаю эту меру достаточной и своевременной", - добавил губернатор.По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19.Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211011/psikhika-1754084451.html

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754080082.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, михаил развожаев, россия, коронавирус covid-19