https://ria.ru/20211011/rekord-1753932038.html

"Роскосмос" продолжает серию безаварийных ракетных пусков третий год подряд

"Роскосмос" продолжает серию безаварийных ракетных пусков третий год подряд - РИА Новости, 11.10.2021

"Роскосмос" продолжает серию безаварийных ракетных пусков третий год подряд

"Роскосмос" продолжает серию безаварийных ракетных пусков уже третий год подряд, что является абсолютным рекордом в отечественной истории. За это время с... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T00:20

2021-10-11T00:20

2021-10-11T00:22

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

плесецк (космодром)

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Роскосмос" продолжает серию безаварийных ракетных пусков уже третий год подряд, что является абсолютным рекордом в отечественной истории. За это время с космодромов Байконур, Восточный, из Гвианского космического центра и с военного космодрома Плесецк проведено 67 успешных пусков ракет космического назначения, изготовленных на предприятиях госкорпорации.За прошедшие после аварии 11 октября 2018 года три года Россия осуществила 32 пуска с Байконура, 21 - с Плесецка, семь - с Восточного и семь - с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения, за этот же срок в мире произошли 22 аварийных космических пуска: девять - в Китае, пять - в США, три - в Иране, по два - во Франции и Новой Зеландии и один - в Индии.В мае 2020 года Россия побила предыдущий национальный рекорд из 58 подряд успешных космических пусков, который был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года. В этом направлении госкорпорации есть куда стремиться - в советское время был установлен рекорд из 185 подряд успешных космических пусков (с января 1983 по ноябрь 1984 года).Ранее из годового отчета, опубликованного госкорпорацией, стало известно, что в период 2018-2020 годов средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%. В госкорпорации отметили, что это соответствует уровню лучших зарубежных образцов средств выведения.Безаварийная серия следует за чередой ежегодных нештатных ситуаций. Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах было по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах - по две, в 2014-м - три, в 2011-м - четыре.В марте 2021 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в 2018 году, заявил, что "Роскосмос" сделает все, чтобы сохранить безаварийность стартов космических ракет, пусть это и очень непростая задача.

https://ria.ru/20211007/progress-1753443152.html

https://ria.ru/20211008/peresild-1753615596.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, плесецк (космодром), россия