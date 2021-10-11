https://ria.ru/20211011/redmi-1754047612.html

Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI

Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI - РИА Новости, 11.10.2021

Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI

Подразделение компании Xiaomi Redmi, под брендом которого выходят недорогие смартфоны, получит собственную оболочку Android. Инсайдом поделился известный... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:03

2021-10-11T16:03

2021-10-11T16:14

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подразделение компании Xiaomi Redmi, под брендом которого выходят недорогие смартфоны, получит собственную оболочку Android. Инсайдом поделился известный сетевой информатор Digital Chat Station.Фирменный интерфейс будет несколько отличаться от привычного MIUI, основанного на Android. Пока безымянная оболочка получит уникальные элементы и функции.Отделение от MIUI может произойти уже в рамках выхода 13-й версии оболочки Xiaomi. Нововведения должны сделать бренд Redmi более узнаваемым и подчеркнуть его формальную независимость от материнской компании.Путем разделения пользовательских интерфейсов ранее пошла китайская корпорация BBK, бренды которой используют видоизмененные версии ColorOS для смартфонов.

https://ria.ru/20210920/xiaomi-1750980952.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, xiaomi inc