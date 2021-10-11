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Наука
https://ria.ru/20211011/redmi-1754047612.html
Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI
Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI - РИА Новости, 11.10.2021
Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI
Подразделение компании Xiaomi Redmi, под брендом которого выходят недорогие смартфоны, получит собственную оболочку Android. Инсайдом поделился известный... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:03
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наука
технологии
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подразделение компании Xiaomi Redmi, под брендом которого выходят недорогие смартфоны, получит собственную оболочку Android. Инсайдом поделился известный сетевой информатор Digital Chat Station.Фирменный интерфейс будет несколько отличаться от привычного MIUI, основанного на Android. Пока безымянная оболочка получит уникальные элементы и функции.Отделение от MIUI может произойти уже в рамках выхода 13-й версии оболочки Xiaomi. Нововведения должны сделать бренд Redmi более узнаваемым и подчеркнуть его формальную независимость от материнской компании.Путем разделения пользовательских интерфейсов ранее пошла китайская корпорация BBK, бренды которой используют видоизмененные версии ColorOS для смартфонов.
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технологии, google android, xiaomi inc
16:03 11.10.2021 (обновлено: 16:14 11.10.2021)
 

Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Redmi Note 10 Pro - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подразделение компании Xiaomi Redmi, под брендом которого выходят недорогие смартфоны, получит собственную оболочку Android. Инсайдом поделился известный сетевой информатор Digital Chat Station.
Фирменный интерфейс будет несколько отличаться от привычного MIUI, основанного на Android. Пока безымянная оболочка получит уникальные элементы и функции.
Отделение от MIUI может произойти уже в рамках выхода 13-й версии оболочки Xiaomi. Нововведения должны сделать бренд Redmi более узнаваемым и подчеркнуть его формальную независимость от материнской компании.
Путем разделения пользовательских интерфейсов ранее пошла китайская корпорация BBK, бренды которой используют видоизмененные версии ColorOS для смартфонов.
Poco M3 - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 14:51Наука
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 13
 
НаукаТехнологииGoogle AndroidXiaomi Inc
 
 
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