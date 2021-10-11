https://ria.ru/20211011/redmi-1754047612.html
Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI
Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI - РИА Новости, 11.10.2021
Смартфоны Xiaomi Redmi откажутся от MIUI
Подразделение компании Xiaomi Redmi, под брендом которого выходят недорогие смартфоны, получит собственную оболочку Android. Инсайдом поделился известный... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:03
2021-10-11T16:03
2021-10-11T16:14
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xiaomi inc
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подразделение компании Xiaomi Redmi, под брендом которого выходят недорогие смартфоны, получит собственную оболочку Android. Инсайдом поделился известный сетевой информатор Digital Chat Station.Фирменный интерфейс будет несколько отличаться от привычного MIUI, основанного на Android. Пока безымянная оболочка получит уникальные элементы и функции.Отделение от MIUI может произойти уже в рамках выхода 13-й версии оболочки Xiaomi. Нововведения должны сделать бренд Redmi более узнаваемым и подчеркнуть его формальную независимость от материнской компании.Путем разделения пользовательских интерфейсов ранее пошла китайская корпорация BBK, бренды которой используют видоизмененные версии ColorOS для смартфонов.
https://ria.ru/20210920/xiaomi-1750980952.html
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