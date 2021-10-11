https://ria.ru/20211011/rebenok-1753973286.html

"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи"

"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи" - РИА Новости, 11.10.2021

"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи"

У Вероники трое детей и "крепкая семья", но уже 15 лет она скрывает, что средний ребенок от другого мужчины. С каждым годом разница во внешности между детьми становится все очевиднее. Нужно ли признаться во всем мужу (и сыну), рассказать о любовнике или уже поздно и лучше продолжать хранить тайну? Что если правда разрушит семью и жизнь подростка?

2021-10-11T12:00

2021-10-11T12:00

2021-10-11T13:18

страхи

общество

семья

наталья лосева

психология

подкаст

отцы и дети

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"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи" У Вероники трое детей и "крепкая семья", но уже 15 лет она скрывает, что средний ребенок от другого мужчины. С каждым годом разница во внешности между детьми становится все очевиднее. Нужно ли признаться во всем мужу (и сыну), рассказать о любовнике или уже поздно и лучше продолжать хранить тайну? Что если правда разрушит семью и жизнь подростка? audio/mpeg

"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи" У Вероники трое детей и "крепкая семья", но уже 15 лет она скрывает, что средний ребенок от другого мужчины. С каждым годом разница во внешности между детьми становится все очевиднее. Нужно ли признаться во всем мужу (и сыну), рассказать о любовнике или уже поздно и лучше продолжать хранить тайну? Что если правда разрушит семью и жизнь подростка? audio/mpeg

Куратор сезона "Проблемы в семье" психолог Александр Колмановский, пытается помочь героине найти выход из тупика, в который ее завела однажды совершенная ошибка.01:50 История Вероники03:40 "В этом ребенке я вижу его отца, который мне глубоко неприятен"08:20 "Не так важна история вопроса, важно, что теперь с этим делать"09:40 "Уходить надо не к кому-то, а от кого-то"11:10 Сказать или не сказать?15:40 Как найти повод, чтобы раскрыть тайну?12:20 Как подготовить мужа к трудному разговору?15:00 "Отношения нужно сравнивать не с тем как бывает плохо, а с тем, как может быть максимально хорошо"16:40 Как сказать ребенку?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Семена Недовенчанного и Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, наталья лосева, психология, подкаст, отцы и дети, аудио