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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211011/rebenok-1753973286.html
"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи"
"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи" - РИА Новости, 11.10.2021
"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи"
У Вероники трое детей и "крепкая семья", но уже 15 лет она скрывает, что средний ребенок от другого мужчины. С каждым годом разница во внешности между детьми становится все очевиднее. Нужно ли признаться во всем мужу (и сыну), рассказать о любовнике или уже поздно и лучше продолжать хранить тайну? Что если правда разрушит семью и жизнь подростка?
2021-10-11T12:00
2021-10-11T13:18
страхи
общество
семья
наталья лосева
психология
подкаст
отцы и дети
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"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи"
У Вероники трое детей и "крепкая семья", но уже 15 лет она скрывает, что средний ребенок от другого мужчины. С каждым годом разница во внешности между детьми становится все очевиднее. Нужно ли признаться во всем мужу (и сыну), рассказать о любовнике или уже поздно и лучше продолжать хранить тайну? Что если правда разрушит семью и жизнь подростка?
audio/mpeg
"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи"
У Вероники трое детей и "крепкая семья", но уже 15 лет она скрывает, что средний ребенок от другого мужчины. С каждым годом разница во внешности между детьми становится все очевиднее. Нужно ли признаться во всем мужу (и сыну), рассказать о любовнике или уже поздно и лучше продолжать хранить тайну? Что если правда разрушит семью и жизнь подростка?
audio/mpeg
Куратор сезона "Проблемы в семье" психолог Александр Колмановский, пытается помочь героине найти выход из тупика, в который ее завела однажды совершенная ошибка.01:50 История Вероники03:40 "В этом ребенке я вижу его отца, который мне глубоко неприятен"08:20 "Не так важна история вопроса, важно, что теперь с этим делать"09:40 "Уходить надо не к кому-то, а от кого-то"11:10 Сказать или не сказать?15:40 Как найти повод, чтобы раскрыть тайну?12:20 Как подготовить мужа к трудному разговору?15:00 "Отношения нужно сравнивать не с тем как бывает плохо, а с тем, как может быть максимально хорошо"16:40 Как сказать ребенку?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Семена Недовенчанного и Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, семья, наталья лосева, психология, подкаст, отцы и дети, аудио
12:00 11.10.2021 (обновлено: 13:18 11.10.2021)
 

"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи"

Страхи
"15 лет скрывала, что ребенок не от мужа". Ищем выход в подкасте "Страхи"
12:00
Читать ria.ru в
У Вероники трое детей и "крепкая семья", но уже 15 лет она скрывает, что средний ребенок от другого мужчины. С каждым годом разница во внешности между детьми становится все очевиднее. Нужно ли признаться во всем мужу (и сыну), рассказать о любовнике или уже поздно и лучше продолжать хранить тайну? Что если правда разрушит семью и жизнь подростка?
Куратор сезона "Проблемы в семье" психолог Александр Колмановский, пытается помочь героине найти выход из тупика, в который ее завела однажды совершенная ошибка.
01:50 История Вероники
03:40 "В этом ребенке я вижу его отца, который мне глубоко неприятен"
08:20 "Не так важна история вопроса, важно, что теперь с этим делать"
09:40 "Уходить надо не к кому-то, а от кого-то"
11:10 Сказать или не сказать?
15:40 Как найти повод, чтобы раскрыть тайну?
12:20 Как подготовить мужа к трудному разговору?
15:00 "Отношения нужно сравнивать не с тем как бывает плохо, а с тем, как может быть максимально хорошо"
16:40 Как сказать ребенку?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Семена Недовенчанного и Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоСемьяНаталья ЛосеваПсихологияПодкастотцы и дети
 
 
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