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Украину ждет крах по модели Сомали
В Киеве предупредили о развале Украины по модели Сомали - РИА Новости, 11.10.2021
Украину ждет крах по модели Сомали
Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что у него много вопросов к новому закону об олигархах, особенно к тому, как его принимали. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:22
2021-10-11T17:55
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
венецианская комиссия
борислав береза
дмитрий разумков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что у него много вопросов к новому закону об олигархах, особенно к тому, как его принимали.Он напомнил, что документ утвердили, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. По мнению Березы, депутаты должны повторно проголосовать по этому проекту, поскольку он содержит противоречивые статьи.Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского приняла 23 сентября закон об олигархах. Согласно ему, предприниматели, чьи доходы превышают 83 миллиона долларов в год, автоматически попадают в поле зрения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Если в ведомстве докажут, что бизнесмен влияет на политику, финансирует партии или владеет СМИ, его признают олигархом.Проект неоднократно критиковала не только оппозиция, но и бывшие соратники Зеленского. Так, занимавший пост спикера Рады Дмитрий Разумков подчеркивал, что голосование провели с множеством ошибок.Он отправил документ в Венецианскую комиссию, но правящая партия утвердила закон большинством голосов. Сам председатель не присутствовал в этот день в парламенте, поскольку находился на самоизоляции из-за коронавируса.По инициативе пропрезидентской фракции 7 октября Разумкова отправили в отставку. По мнению депутатов "Слуги народа", он "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии".
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html
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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, венецианская комиссия, борислав береза, дмитрий разумков
16:22 11.10.2021 (обновлено: 17:55 11.10.2021)
 
В Киеве предупредили о развале Украины по модели Сомали

Экс-депутат Рады Береза предупредил Украину о развале по модели Сомали

© РИА Новости / СтрингерМитинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что у него много вопросов к новому закону об олигархах, особенно к тому, как его принимали.

"Это невозможно, правовой нигилизм, мы становимся восточноевропейским Сомали. Мы не можем идти таким путем", — сказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что документ утвердили, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. По мнению Березы, депутаты должны повторно проголосовать по этому проекту, поскольку он содержит противоречивые статьи.
Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского приняла 23 сентября закон об олигархах. Согласно ему, предприниматели, чьи доходы превышают 83 миллиона долларов в год, автоматически попадают в поле зрения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Если в ведомстве докажут, что бизнесмен влияет на политику, финансирует партии или владеет СМИ, его признают олигархом.
Листовки участников митинга против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Львове - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Тайный сговор. Воры в законе и олигархи пошли против Зеленского
Проект неоднократно критиковала не только оппозиция, но и бывшие соратники Зеленского. Так, занимавший пост спикера Рады Дмитрий Разумков подчеркивал, что голосование провели с множеством ошибок.
Он отправил документ в Венецианскую комиссию, но правящая партия утвердила закон большинством голосов. Сам председатель не присутствовал в этот день в парламенте, поскольку находился на самоизоляции из-за коронавируса.
По инициативе пропрезидентской фракции 7 октября Разумкова отправили в отставку. По мнению депутатов "Слуги народа", он "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии".
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В миреВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВенецианская комиссияБорислав БерезаДмитрий Разумков
 
 
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