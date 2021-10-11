https://ria.ru/20211011/razval-1754051065.html

Украину ждет крах по модели Сомали

В Киеве предупредили о развале Украины по модели Сомали - РИА Новости, 11.10.2021

Украину ждет крах по модели Сомали

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что у него много вопросов к новому закону об олигархах, особенно к тому, как его принимали. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:22

2021-10-11T16:22

2021-10-11T17:55

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

венецианская комиссия

борислав береза

дмитрий разумков

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что у него много вопросов к новому закону об олигархах, особенно к тому, как его принимали.Он напомнил, что документ утвердили, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. По мнению Березы, депутаты должны повторно проголосовать по этому проекту, поскольку он содержит противоречивые статьи.Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского приняла 23 сентября закон об олигархах. Согласно ему, предприниматели, чьи доходы превышают 83 миллиона долларов в год, автоматически попадают в поле зрения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Если в ведомстве докажут, что бизнесмен влияет на политику, финансирует партии или владеет СМИ, его признают олигархом.Проект неоднократно критиковала не только оппозиция, но и бывшие соратники Зеленского. Так, занимавший пост спикера Рады Дмитрий Разумков подчеркивал, что голосование провели с множеством ошибок.Он отправил документ в Венецианскую комиссию, но правящая партия утвердила закон большинством голосов. Сам председатель не присутствовал в этот день в парламенте, поскольку находился на самоизоляции из-за коронавируса.По инициативе пропрезидентской фракции 7 октября Разумкова отправили в отставку. По мнению депутатов "Слуги народа", он "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии".

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

https://ria.ru/20210923/klimkin-1751513672.html

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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, венецианская комиссия, борислав береза, дмитрий разумков