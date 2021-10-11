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"Союз" со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс
"Союз" со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс - РИА Новости, 11.10.2021
"Союз" со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный для запуска 14 октября, сообщил... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:30
2021-10-11T08:30
2021-10-11T08:30
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный для запуска 14 октября, сообщил "Роскосмос"."Одиннадцатого октября ракету-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb вывезли с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установили в стартовую систему", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что запуск планируется 14 октября в 12.40 мск.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже десять: четыре с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 322 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/roboty-1753593052.html
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байконур (город), роскосмос, союз, космос - риа наука, восточный (космодром), arianespace, земля, oneweb
"Союз" со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс
"Союз" с 36 спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс космодрома Восточный