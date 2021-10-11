https://ria.ru/20211011/rabstvo-1753954010.html

На Алтае проверят сообщения о детях, которых опекуны держали в рабстве

На Алтае проверят сообщения о детях, которых опекуны держали в рабстве - РИА Новости, 11.10.2021

На Алтае проверят сообщения о детях, которых опекуны держали в рабстве

Прокуратура Алтайского края проверит сообщение о том, что в приемной семье четверых детей содержали, как рабов. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:42

2021-10-11T09:42

2021-10-11T09:42

происшествия

алтайский край

крутихинский район

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БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверит сообщение о том, что в приемной семье четверых детей содержали, как рабов.Сообщение об издевательствах в приемной семье Крутихинского района опубликовали в одном из пабликов в соцсетях. Женщина на условиях анонимности пишет, что четверых мальчиков содержат в семье, как рабов. Их заставляют много работать, мало кормят и бьют за любую провинность. Причем, мальчики неоднократно жаловались на свое положение педагогам, однако результатов это якобы не принесло."Прокуратура Крутихинского района проводит проверку по сообщению о нарушении прав 4 опекаемых детей. Из сообщений средств массовой информации следует, что дети не получали должного ухода, заботы и внимания со стороны опекунов. Также к ним применялось насилие", - говорится в сообщении прокуратуры.Прокуратура при проведении проверки изучит все обстоятельства жизни детей, качество контроля со стороны органов опеки и попечительства за проживанием несовершеннолетних в замещающей семье, а также соблюдению их прав и законных интересов."Также прокуратурой контролируются результаты проверки сообщения о преступлении в отношении детей органами предварительного расследования", - уточняют в прокуратуре.

https://ria.ru/20210928/seks-rabstvo-1752191615.html

https://ria.ru/20210810/rabstvo-1745186922.html

алтайский край

крутихинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, крутихинский район