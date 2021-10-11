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На Алтае проверят сообщения о детях, которых опекуны держали в рабстве
На Алтае проверят сообщения о детях, которых опекуны держали в рабстве - РИА Новости, 11.10.2021
На Алтае проверят сообщения о детях, которых опекуны держали в рабстве
Прокуратура Алтайского края проверит сообщение о том, что в приемной семье четверых детей содержали, как рабов. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:42
2021-10-11T09:42
происшествия
алтайский край
крутихинский район
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БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверит сообщение о том, что в приемной семье четверых детей содержали, как рабов.Сообщение об издевательствах в приемной семье Крутихинского района опубликовали в одном из пабликов в соцсетях. Женщина на условиях анонимности пишет, что четверых мальчиков содержат в семье, как рабов. Их заставляют много работать, мало кормят и бьют за любую провинность. Причем, мальчики неоднократно жаловались на свое положение педагогам, однако результатов это якобы не принесло."Прокуратура Крутихинского района проводит проверку по сообщению о нарушении прав 4 опекаемых детей. Из сообщений средств массовой информации следует, что дети не получали должного ухода, заботы и внимания со стороны опекунов. Также к ним применялось насилие", - говорится в сообщении прокуратуры.Прокуратура при проведении проверки изучит все обстоятельства жизни детей, качество контроля со стороны органов опеки и попечительства за проживанием несовершеннолетних в замещающей семье, а также соблюдению их прав и законных интересов."Также прокуратурой контролируются результаты проверки сообщения о преступлении в отношении детей органами предварительного расследования", - уточняют в прокуратуре.
https://ria.ru/20210928/seks-rabstvo-1752191615.html
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алтайский край
крутихинский район
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происшествия, алтайский край, крутихинский район
09:42 11.10.2021
 
На Алтае проверят сообщения о детях, которых опекуны держали в рабстве

Прокуратура проверит сообщения о четверых детях, которых держали в рабстве на Алтае

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости
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БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверит сообщение о том, что в приемной семье четверых детей содержали, как рабов.
Сообщение об издевательствах в приемной семье Крутихинского района опубликовали в одном из пабликов в соцсетях. Женщина на условиях анонимности пишет, что четверых мальчиков содержат в семье, как рабов. Их заставляют много работать, мало кормят и бьют за любую провинность. Причем, мальчики неоднократно жаловались на свое положение педагогам, однако результатов это якобы не принесло.
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"Прокуратура Крутихинского района проводит проверку по сообщению о нарушении прав 4 опекаемых детей. Из сообщений средств массовой информации следует, что дети не получали должного ухода, заботы и внимания со стороны опекунов. Также к ним применялось насилие", - говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуратура при проведении проверки изучит все обстоятельства жизни детей, качество контроля со стороны органов опеки и попечительства за проживанием несовершеннолетних в замещающей семье, а также соблюдению их прав и законных интересов.
"Также прокуратурой контролируются результаты проверки сообщения о преступлении в отношении детей органами предварительного расследования", - уточняют в прокуратуре.
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ПроисшествияАлтайский крайКрутихинский район
 
 
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