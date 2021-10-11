https://ria.ru/20211011/qr-kod-1754059852.html

В Ленинградской области введут QR-коды для посещения театров и бассейнов

В Ленинградской области введут QR-коды для посещения театров и бассейнов - РИА Новости, 11.10.2021

В Ленинградской области введут QR-коды для посещения театров и бассейнов

QR-коды на посещение театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров вводят в Ленинградской области с 15 ноября, также можно будет предъявлять ПЦР-тесты,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:55

2021-10-11T16:55

2021-10-11T17:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. QR-коды на посещение театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров вводят в Ленинградской области с 15 ноября, также можно будет предъявлять ПЦР-тесты, сообщают региональные власти."Теперь QR-код в регионе обретает статус пропуска - он подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесенного менее полугода назад. С 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес – только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом", - информирует Telegram-канал Ленобласти.Как отмечают региональные власти, с 15 ноября все сотрудники государственных, муниципальных и частных организаций Ленобласти должны иметь документы о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. "Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа", - уточняет областная администрация.Максимальная численность участников массовых мероприятий установлена в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом в муниципальных районах. Так, в районах с неблагоприятной эпидситуацией (так называемая "красная зона") этот показатель не может превышать 300 человек. В "зеленой" зоне с благополучной эпидобстановкой установлено ограничение в 1 тысячу человек.Согласно материалам на сайте правительства Ленобласти, по данным на 1 октября, в "красную" зону входят Всеволожский, Сланцевский, Бокситогорский, Тихвинский, Киришский и Гатчинский районы.

https://ria.ru/20211011/qr-kod-1754043215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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