16:55 11.10.2021 (обновлено: 17:22 11.10.2021)
В Ленинградской области введут QR-коды для посещения театров и бассейнов
В Ленинградской области введут QR-коды для посещения театров и бассейнов с 15 ноября
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. QR-коды на посещение театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров вводят в Ленинградской области с 15 ноября, также можно будет предъявлять ПЦР-тесты, сообщают региональные власти.
"Теперь QR-код в регионе обретает статус пропуска - он подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесенного менее полугода назад. С 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес – только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом", - информирует Telegram-канал Ленобласти.
Как отмечают региональные власти, с 15 ноября все сотрудники государственных, муниципальных и частных организаций Ленобласти должны иметь документы о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. "Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа", - уточняет областная администрация.
Максимальная численность участников массовых мероприятий установлена в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом в муниципальных районах. Так, в районах с неблагоприятной эпидситуацией (так называемая "красная зона") этот показатель не может превышать 300 человек. В "зеленой" зоне с благополучной эпидобстановкой установлено ограничение в 1 тысячу человек.
Согласно материалам на сайте правительства Ленобласти, по данным на 1 октября, в "красную" зону входят Всеволожский, Сланцевский, Бокситогорский, Тихвинский, Киришский и Гатчинский районы.