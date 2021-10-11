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Путин объяснил, почему кашлял на совещании по развитию АПК
Путин объяснил, почему кашлял на совещании по развитию АПК - РИА Новости, 11.10.2021
Путин объяснил, почему кашлял на совещании по развитию АПК
Владимир Путин объяснил, почему подкашливал на совещании с постоянными членами Совбеза по развитию агропромышленного комплекса. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:43
2021-10-11T17:30
владимир путин
валентина матвиенко
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин объяснил, почему подкашливал на совещании с постоянными членами Совбеза по развитию агропромышленного комплекса.Ранее на это обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме", — сказал глава государства.Путин отметил, что с его здоровьем все в порядке. По словам президента, он просто активно "подвигался" на воздухе, когда было прохладно."Ничего страшного не происходит", — добавил он.Путин привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.Четырнадцатого сентября российский лидер ушел на самоизоляцию, так как до этого общался с заболевшим COVID-19 сотрудником. Как подчеркивал Песков, сам Путин абсолютно здоров. Позднее президент рассказал, что в его окружении коронавирусом заразились три десятка человек. Это произошло из-за того, что они "поздно ревакцинировались", пояснял он.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Не беспокойтесь, все нормально" – Путин о своем кашле на совещании по АПК
Владимир Путин объяснил, почему подкашливал на совещании с постоянными членами Совбеза по развитию агропромышленного комплекса.
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владимир путин, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия
16:43 11.10.2021 (обновлено: 17:30 11.10.2021)
 
Путин объяснил, почему кашлял на совещании по развитию АПК

Путин объяснил свое покашливание активностью на воздухе

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин объяснил, почему подкашливал на совещании с постоянными членами Совбеза по развитию агропромышленного комплекса.
Ранее на это обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме", — сказал глава государства.
Путин отметил, что с его здоровьем все в порядке. По словам президента, он просто активно "подвигался" на воздухе, когда было прохладно.
"Ничего страшного не происходит", — добавил он.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Путин привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.
Четырнадцатого сентября российский лидер ушел на самоизоляцию, так как до этого общался с заболевшим COVID-19 сотрудником. Как подчеркивал Песков, сам Путин абсолютно здоров. Позднее президент рассказал, что в его окружении коронавирусом заразились три десятка человек. Это произошло из-за того, что они "поздно ревакцинировались", пояснял он.
 
Владимир ПутинВалентина МатвиенкоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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