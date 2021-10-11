https://ria.ru/20211011/putin-1754056593.html

Путин объяснил, почему кашлял на совещании по развитию АПК

Путин объяснил, почему кашлял на совещании по развитию АПК - РИА Новости, 11.10.2021

Путин объяснил, почему кашлял на совещании по развитию АПК

Владимир Путин объяснил, почему подкашливал на совещании с постоянными членами Совбеза по развитию агропромышленного комплекса. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:43

2021-10-11T16:43

2021-10-11T17:30

владимир путин

валентина матвиенко

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754071438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7e40e81015d56ec618bc9643e22c8f1.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин объяснил, почему подкашливал на совещании с постоянными членами Совбеза по развитию агропромышленного комплекса.Ранее на это обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме", — сказал глава государства.Путин отметил, что с его здоровьем все в порядке. По словам президента, он просто активно "подвигался" на воздухе, когда было прохладно."Ничего страшного не происходит", — добавил он.Путин привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.Четырнадцатого сентября российский лидер ушел на самоизоляцию, так как до этого общался с заболевшим COVID-19 сотрудником. Как подчеркивал Песков, сам Путин абсолютно здоров. Позднее президент рассказал, что в его окружении коронавирусом заразились три десятка человек. Это произошло из-за того, что они "поздно ревакцинировались", пояснял он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Не беспокойтесь, все нормально" – Путин о своем кашле на совещании по АПК Владимир Путин объяснил, почему подкашливал на совещании с постоянными членами Совбеза по развитию агропромышленного комплекса. 2021-10-11T16:43 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия