https://ria.ru/20211011/putin-1753960642.html
Путин призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями
Путин призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями - РИА Новости, 11.10.2021
Путин призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями
Обеспечение максимальной готовности санитарно-эпидемиологических служб противостоянию угрозе опасных инфекций актуально и востребовано, при этом это невозможно... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:27
2021-10-11T10:27
2021-10-11T10:27
в мире
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Обеспечение максимальной готовности санитарно-эпидемиологических служб противостоянию угрозе опасных инфекций актуально и востребовано, при этом это невозможно без реального международного взаимодействия, сказал президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера."В последние годы мы наглядно убедились, насколько актуальным и востребованным является обеспечение максимальной готовности санитарно-эпидемиологических служб к противостоянию угрозе опасных инфекционных заболеваний. Очевидно, что эффективное решение этой задачи невозможно без реального международного взаимодействия - это в полной мере подтверждает опыт борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.Он отметил, что речь идет не только о согласовании стратегических подходов, но и об отработке практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекции, имеющих пандемический потенциал.По словам президента, учения позволят специалистам из двух десятков стран обменяться профессиональными наработками, испытать возможности мобильных лабораторий и специализированной техники различного назначения, а также определить оптимальные алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.
https://radiosputnik.ria.ru/20210929/orvi-1752379965.html
https://ria.ru/20210915/mikst-infektsiya-1750120967.html
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в мире, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Путин призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями
Путин призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекционными заболеваниями