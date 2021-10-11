https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1754022761.html

Туристы рассказали, как планируют провести ноябрьские праздники

Туристы рассказали, как планируют провести ноябрьские праздники - РИА Новости, 11.10.2021

Туристы рассказали, как планируют провести ноябрьские праздники

Опрошенные онлайн-сервисом туристы рассказали, где и как намерены отмечать ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:47

2021-10-11T16:47

2021-10-11T16:47

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Опрошенные онлайн-сервисом туристы рассказали, где и как намерены отмечать ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1643 пользователей и выяснили, что каждый четвертый (26 процентов) проведет праздники дома — за просмотром сериалов, телепередач, чтением книг.Чуть меньше респондентов (23 процента) сообщили, что их ожидает работа.Каждый пятый (19 процентов) респондентов отправится в путешествие по России, еще семь процентов планируют уехать за границу, а 15 процентов проведут праздники на даче.В гости к родственникам с 4 по 7 ноября отправятся шесть процентов опрошенных. Еще четыре процента пользователей запланировали для себя культурную и гастрономическую программу: они останутся в своем городе и будут ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

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новости - туризм, туризм, россия, куда поехать в выходные, туту.ру, стиль жизни