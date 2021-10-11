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Туризм
https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1754022761.html
Туристы рассказали, как планируют провести ноябрьские праздники
Туристы рассказали, как планируют провести ноябрьские праздники - РИА Новости, 11.10.2021
Туристы рассказали, как планируют провести ноябрьские праздники
Опрошенные онлайн-сервисом туристы рассказали, где и как намерены отмечать ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:47
2021-10-11T16:47
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Опрошенные онлайн-сервисом туристы рассказали, где и как намерены отмечать ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1643 пользователей и выяснили, что каждый четвертый (26 процентов) проведет праздники дома — за просмотром сериалов, телепередач, чтением книг.Чуть меньше респондентов (23 процента) сообщили, что их ожидает работа.Каждый пятый (19 процентов) респондентов отправится в путешествие по России, еще семь процентов планируют уехать за границу, а 15 процентов проведут праздники на даче.В гости к родственникам с 4 по 7 ноября отправятся шесть процентов опрошенных. Еще четыре процента пользователей запланировали для себя культурную и гастрономическую программу: они останутся в своем городе и будут ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам.
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новости - туризм, туризм, россия, куда поехать в выходные, туту.ру, стиль жизни
16:47 11.10.2021
 
Туристы рассказали, как планируют провести ноябрьские праздники

Каждый четвертый турист намерен в ноябре отправиться в путешествие

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкБеседка-ротонда на Пушкинской набережной в Парке Горького
Беседка-ротонда на Пушкинской набережной в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Опрошенные онлайн-сервисом туристы рассказали, где и как намерены отмечать ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1643 пользователей и выяснили, что каждый четвертый (26 процентов) проведет праздники дома — за просмотром сериалов, телепередач, чтением книг.
Чуть меньше респондентов (23 процента) сообщили, что их ожидает работа.
Каждый пятый (19 процентов) респондентов отправится в путешествие по России, еще семь процентов планируют уехать за границу, а 15 процентов проведут праздники на даче.
В гости к родственникам с 4 по 7 ноября отправятся шесть процентов опрошенных. Еще четыре процента пользователей запланировали для себя культурную и гастрономическую программу: они останутся в своем городе и будут ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам.
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