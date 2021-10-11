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Корабли Тихоокеанского флота выпустили в Японском море десять ракет
Корабли Тихоокеанского флота выпустили в Японском море десять ракет - РИА Новости, 11.10.2021
Корабли Тихоокеанского флота выпустили в Японском море десять ракет
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили 10 ракетных пусков в Японском... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T05:20
2021-10-11T05:20
2021-10-11T05:35
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
японское море
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили 10 ракетных пусков в Японском море, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ."Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено 10 ракетных пусков", - говорится в сообщении.Крылатую ракету-мишень "Малахит" запустил малый ракетный корабль "Разлив". Расчеты противовоздушной обороны "Варяга" обнаружили ее, взяли на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении.В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные с малых противолодочных кораблей "Метель" и "Иней". Их "Варяг" и "Адмирал Трибуц" поразили с помощью ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии.Плановые учения по противовоздушной обороне проходили в Японском море в рамках итоговой проверки за летний период обучения.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/korvet-1753106360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, японское море
05:20 11.10.2021 (обновлено: 05:35 11.10.2021)
Корабли Тихоокеанского флота выпустили в Японском море десять ракет
"Варяг" и "Адмирал Трибуц" выполнили десять ракетных пусков в Японском море
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили 10 ракетных пусков в Японском море
, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ
.
"Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено 10 ракетных пусков", - говорится в сообщении.
Крылатую ракету-мишень "Малахит" запустил малый ракетный корабль "Разлив". Расчеты противовоздушной обороны "Варяга" обнаружили ее, взяли на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении.
В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные с малых противолодочных кораблей "Метель" и "Иней". Их "Варяг" и "Адмирал Трибуц" поразили с помощью ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии.
Плановые учения по противовоздушной обороне проходили в Японском море в рамках итоговой проверки за летний период обучения.