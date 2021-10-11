https://ria.ru/20211011/pushkov-1753933443.html
Мечтающего о "возвращении" Крыма советника Зеленского поставили на место
Пушков резко ответил на слова советника Зеленского о Крыме - РИА Новости, 11.10.2021
Мечтающего о "возвращении" Крыма советника Зеленского поставили на место
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" Крыма. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T00:42
2021-10-11T00:42
2021-10-11T00:42
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" Крыма.Ранее Арестович заявил, что остановить вооруженный конфликт в Донбассе и "вернуть" Крым российский президент может одним телефонным звонком."Сей советник - не более, чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, даже в случае Арестовича должны быть "пределы самонадеянной глупости", однако их нет."Также не понимаю, зачем тиражировать последнюю глупость советника: это не факт политики, а элемент информационного шума", - добавил он.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет.
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в мире, украина, республика крым, дмитрий песков, алексей пушков, донбасс
Пушков резко ответил на слова советника Зеленского о Крыме
Сенатор Пушков назвал слова советника офиса Зеленского о Крыме глупостью