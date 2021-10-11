https://ria.ru/20211011/pushkov-1753933443.html

Мечтающего о "возвращении" Крыма советника Зеленского поставили на место

Пушков резко ответил на слова советника Зеленского о Крыме - РИА Новости, 11.10.2021

Мечтающего о "возвращении" Крыма советника Зеленского поставили на место

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" Крыма. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T00:42

2021-10-11T00:42

2021-10-11T00:42

в мире

украина

республика крым

дмитрий песков

алексей пушков

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" Крыма.Ранее Арестович заявил, что остановить вооруженный конфликт в Донбассе и "вернуть" Крым российский президент может одним телефонным звонком."Сей советник - не более, чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, даже в случае Арестовича должны быть "пределы самонадеянной глупости", однако их нет."Также не понимаю, зачем тиражировать последнюю глупость советника: это не факт политики, а элемент информационного шума", - добавил он.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет.

https://ria.ru/20211008/krym-1753634775.html

украина

республика крым

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, республика крым, дмитрий песков, алексей пушков, донбасс