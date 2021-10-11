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Психика восстанавливается только у 30 процентов переболевших COVID-19
Психика восстанавливается только у 30 процентов переболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Психика восстанавливается только у 30 процентов переболевших COVID-19
Психика восстанавливается только у 30% переболевших коронавирусом, среди выздоровевших очень много депрессивных состояний, сообщила главврач московской... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:40
2021-10-11T18:40
2021-10-11T18:40
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
марьяна лысенко
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Психика восстанавливается только у 30% переболевших коронавирусом, среди выздоровевших очень много депрессивных состояний, сообщила главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию.... мы не знаем, навсегда ли это. Нужно заниматься психологией и психиатрией, потому что очень много действительно исходов психиатрии, как диагноза, а не как название процесса... как диагноз, который потом требует серьезного лечения. И это тоже проблема", - сказала Лысенко в эфире Первого канала.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, марьяна лысенко
Психика восстанавливается только у 30 процентов переболевших COVID-19
Врач Лысенко: психика восстанавливается только у 30 процентов переболевших COVID-19