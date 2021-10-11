Касперская предложила проверить биометрическую систему на надежность
Касперская предложила проверить биометрическую систему на надежность при помощи хакатона
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент групп компаний InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская предложила проверить Единую биометрическую систему (ЕБС, разработана "Ростелекомом") на надежность при помощи публичного хакатона.
"На мой взгляд, ЕБС нужна независимая проверка на надежность. Лучше всего для этих целей подходит публичный хакатон. Нужно разработать техническое задание на "белый взлом" единой биометрической системы, объявить приз – скажем, в миллион рублей. Организовать специальную "песочницу", чтобы хакеры всей России или даже мира могли бы попробовать вломиться в эту систему", - рассказала Касперская журналистам.
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Она отметила, что в том случае, если окажется, что систему взломать невозможно - это будет замечательным результатом для всей страны. Для начала необходимо в этом убедиться, так как речь идет о крайне чувствительных данных.
Несколько лет назад похожая "проверка" проводилась в отношении системы электронного голосования, которая использовалась на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов говорил, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования, получат 2 миллиона рублей.
В результате криптограф из Франции, который нашел уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, получил за попытку взлома 1 миллион рублей. Остальной "денежный фонд" планировалось распределить между специалистами, которые помогли найти уязвимости в системе.
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