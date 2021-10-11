Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/proverka-1754097651.html
Касперская предложила проверить биометрическую систему на надежность
Касперская предложила проверить биометрическую систему на надежность - РИА Новости, 11.10.2021
Касперская предложила проверить биометрическую систему на надежность
Президент групп компаний InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская предложила проверить Единую биометрическую систему... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:25
2021-10-11T20:25
технологии
infowatch
алексей венедиктов (журналист)
наталья касперская
ростелеком
московская городская дума
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753288692_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_99a50070ddda3987e1dcba3937611899.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент групп компаний InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская предложила проверить Единую биометрическую систему (ЕБС, разработана "Ростелекомом") на надежность при помощи публичного хакатона."На мой взгляд, ЕБС нужна независимая проверка на надежность. Лучше всего для этих целей подходит публичный хакатон. Нужно разработать техническое задание на "белый взлом" единой биометрической системы, объявить приз – скажем, в миллион рублей. Организовать специальную "песочницу", чтобы хакеры всей России или даже мира могли бы попробовать вломиться в эту систему", - рассказала Касперская журналистам.Она отметила, что в том случае, если окажется, что систему взломать невозможно - это будет замечательным результатом для всей страны. Для начала необходимо в этом убедиться, так как речь идет о крайне чувствительных данных.Несколько лет назад похожая "проверка" проводилась в отношении системы электронного голосования, которая использовалась на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов говорил, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования, получат 2 миллиона рублей.В результате криптограф из Франции, который нашел уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, получил за попытку взлома 1 миллион рублей. Остальной "денежный фонд" планировалось распределить между специалистами, которые помогли найти уязвимости в системе.
https://ria.ru/20211007/biometriya-1753483551.html
https://ria.ru/20211006/kasperskaya-1753227872.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753288692_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_dab5d7901e76c49980035cea675a6bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, infowatch, алексей венедиктов (журналист), наталья касперская, ростелеком, московская городская дума, россия
20:25 11.10.2021
 
Касперская предложила проверить биометрическую систему на надежность

Касперская предложила проверить биометрическую систему на надежность при помощи хакатона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДемонстрация технологии оплаты покупок взглядом
Демонстрация технологии оплаты покупок взглядом - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент групп компаний InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская предложила проверить Единую биометрическую систему (ЕБС, разработана "Ростелекомом") на надежность при помощи публичного хакатона.
"На мой взгляд, ЕБС нужна независимая проверка на надежность. Лучше всего для этих целей подходит публичный хакатон. Нужно разработать техническое задание на "белый взлом" единой биометрической системы, объявить приз – скажем, в миллион рублей. Организовать специальную "песочницу", чтобы хакеры всей России или даже мира могли бы попробовать вломиться в эту систему", - рассказала Касперская журналистам.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 12:23
Хранение биометрических данных безопасно, заявил эксперт
Она отметила, что в том случае, если окажется, что систему взломать невозможно - это будет замечательным результатом для всей страны. Для начала необходимо в этом убедиться, так как речь идет о крайне чувствительных данных.
Несколько лет назад похожая "проверка" проводилась в отношении системы электронного голосования, которая использовалась на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов говорил, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования, получат 2 миллиона рублей.
В результате криптограф из Франции, который нашел уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, получил за попытку взлома 1 миллион рублей. Остальной "денежный фонд" планировалось распределить между специалистами, которые помогли найти уязвимости в системе.
Президент группы InfoWatch Наталья Касперская - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 10:30
Наталья Касперская: никаких особых способов защиты биометрии нет
 
ТехнологииInfowatchАлексей Венедиктов (журналист)Наталья КасперскаяРостелекомМосковская городская думаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния